В результате взрыва десятиэтажки на Позняках в Киеве погибли по меньшей мере три человека. Еще двух ищут. Все они могут быть членами одной семьи.

По официальным данным МВД, погибли в результате взрыва трое человек: две женщины 1943 и 1974 года и мужчина 1991 года рождения. Также продолжаются поиски двух мужчин 1976 и 1967 года.

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ТСН со ссылкой на слова очевидцев с места происшествия сообщает, что трое из них являются членами одной семьи – отец, мать и их сын. В живых осталась их дочка.

"Она сидела безразличная и все время говорила: где моя мама. Я думала она только маму потеряла, а вечером я узнала, что она потеряла и брата и отца", – рассказала соседка.

В фейсбуке есть пост Романа Савчука, который указывает, что погибла его сестра Инна, ее муж Владимир и их сын Евгений (хотя в МВД сообщают об одном погибшем мужчине). Выжила их дочь Анастасия.

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