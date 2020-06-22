Жертвами взрыва на Позняках могли стать члены одной семьи: выжила только одна дочь
В результате взрыва десятиэтажки на Позняках в Киеве погибли по меньшей мере три человека. Еще двух ищут. Все они могут быть членами одной семьи.
По официальным данным МВД, погибли в результате взрыва трое человек: две женщины 1943 и 1974 года и мужчина 1991 года рождения. Также продолжаются поиски двух мужчин 1976 и 1967 года.
К слову Взрыв на Позняках: какова ситуация на месте трагедии на данный момент
ТСН со ссылкой на слова очевидцев с места происшествия сообщает, что трое из них являются членами одной семьи – отец, мать и их сын. В живых осталась их дочка.
"Она сидела безразличная и все время говорила: где моя мама. Я думала она только маму потеряла, а вечером я узнала, что она потеряла и брата и отца", – рассказала соседка.
В фейсбуке есть пост Романа Савчука, который указывает, что погибла его сестра Инна, ее муж Владимир и их сын Евгений (хотя в МВД сообщают об одном погибшем мужчине). Выжила их дочь Анастасия.
Взрыв газа на Позняках в Киеве: что известно
- В многоэтажке на улице Крушельницкой в Киев 21 июня произошел мощный взрыв. Взрывом были разрушены четыре этажа – от четвертого до восьмого.
- Погибшим в результате взрыва считаются три человека. Еще двое могут быть под завалами. Их поиск продолжается.
- Еще пять человек травмированы.
- Среди вероятных причин трагедии – взрыв газа. За несколько дней до взрыва здесь осуществляли проверку газовщики.
- Глава МВД Арсен Аваков не исключил версию взрыва неизвестного взрывного устройства. Сейчас ее проверяют.
- Из-за угрозы дальнейшего обрушения дома его жителей отселили.
- По словам Виталия Кличко, разрушенную секцию дом не будут реконструировать, а разберут. Жители должны получить новые квартиры.