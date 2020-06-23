В социальных сетях начали появляться сообщения с номерами карт для сбора средств якобы для помощи студентке Анастасии Недашковской, которая в результате взрыва на Позняках потеряла своих родных. Это мошенники, ведь девушка не знает этих "благотворителей". Достоверные реквизиты для помощи Насте можно получить у спасателей.

Что говорят спасатели

С Анастасией, которая потеряла семью, постоянно общаются психологи от ГСЧС. И горе девушки уже используют мошенники, сообщила в комментарии 24 канала пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага.

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Поэтому я хочу обратиться ко всем людям, которые не равнодушны к горю этого ребенка. Если есть желание помочь – ни в коем случае не переводить деньги сразу, а просто проверять достоверность информации. У нас есть все ее контактные данные и действительные карточки,

– добавила Водолага.

Она также опубликовала в фейсбуке фото поста о якобы помощи для Анастасии. Автор статьи может быть мошенником.

"Вот тут-внимание!!!! Анастасия не знает того, кто собирает для нее средства. Надеюсь, ведь хочется верить в лучшее, что это действительно "сбор для Насти", – написала пресс-секретарь спасателей.

Что известно о погибшей семье

По данным СМИ, в результате взрыва в доме на Познаках в Киеве 21 июня погибли отец, мать и старший сын семьи. Однако по официальным данным МВД пока совпадает только информация про мать и старшего сына.

Квартира семьи оказалась в эпицентре взрыва. Семью засыпало обломками бетонных плит. Выжить удалось только дочери Анастасии благодаря тому, что в момент взрыва находилась в ванной комнате. Девушка отделалась легкими царапинами и порезами.

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Семья Недашковских:

Владимир – отец, работал машинистом в Укрзализныци;

Инна – мать, была домохозяйкой;

Евгений – старший сын, работал поваром в ресторане;

Анастасия – младшая дочь, студентка.

Что известно о взрыве на Позняках в Киеве:

Взрыв в доме на Позняках в Киеве прогремел 21 июня около 10:00. Разрушены и повреждены с 5 по 8 этажи дома.

Жертвами взрыва стали 5 человек. Из них 3-члены семьи Недашковских. Еще более 20 людей пострадали.

Жители дома рассказали, что за несколько дней до взрыва к ним приходили коммунальщики и что-то "ремонтировали", кто-то сообщал, что в доме временно демонтировали газовые счетчики, которые впоследствии должны были заменить на новые или отремонтированные. После этого в доме пахло газом.

У главы МВД Арсена Авакова есть 2 версии причин взрыва: взрыв газовоздушной смеси и детонация неизвестной взрывчатки.

Правоохранители расследуют дело по факту взрыва.

Жильцов дома временно отселили в интернат и обещают обеспечить жильем к зиме.

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