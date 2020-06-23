Мошенники наживаются на горе студентки, которая во время взрыва в Киеве потеряла всю семью
В социальных сетях начали появляться сообщения с номерами карт для сбора средств якобы для помощи студентке Анастасии Недашковской, которая в результате взрыва на Позняках потеряла своих родных. Это мошенники, ведь девушка не знает этих "благотворителей". Достоверные реквизиты для помощи Насте можно получить у спасателей.
Что говорят спасатели
С Анастасией, которая потеряла семью, постоянно общаются психологи от ГСЧС. И горе девушки уже используют мошенники, сообщила в комментарии 24 канала пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага.
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Поэтому я хочу обратиться ко всем людям, которые не равнодушны к горю этого ребенка. Если есть желание помочь – ни в коем случае не переводить деньги сразу, а просто проверять достоверность информации. У нас есть все ее контактные данные и действительные карточки,
– добавила Водолага.
Она также опубликовала в фейсбуке фото поста о якобы помощи для Анастасии. Автор статьи может быть мошенником.
"Вот тут-внимание!!!! Анастасия не знает того, кто собирает для нее средства. Надеюсь, ведь хочется верить в лучшее, что это действительно "сбор для Насти", – написала пресс-секретарь спасателей.
Что известно о погибшей семье
По данным СМИ, в результате взрыва в доме на Познаках в Киеве 21 июня погибли отец, мать и старший сын семьи. Однако по официальным данным МВД пока совпадает только информация про мать и старшего сына.
Квартира семьи оказалась в эпицентре взрыва. Семью засыпало обломками бетонных плит. Выжить удалось только дочери Анастасии благодаря тому, что в момент взрыва находилась в ванной комнате. Девушка отделалась легкими царапинами и порезами.
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Семья Недашковских:
- Владимир – отец, работал машинистом в Укрзализныци;
- Инна – мать, была домохозяйкой;
- Евгений – старший сын, работал поваром в ресторане;
- Анастасия – младшая дочь, студентка.
Что известно о взрыве на Позняках в Киеве:
- Взрыв в доме на Позняках в Киеве прогремел 21 июня около 10:00. Разрушены и повреждены с 5 по 8 этажи дома.
- Жертвами взрыва стали 5 человек. Из них 3-члены семьи Недашковских. Еще более 20 людей пострадали.
- Жители дома рассказали, что за несколько дней до взрыва к ним приходили коммунальщики и что-то "ремонтировали", кто-то сообщал, что в доме временно демонтировали газовые счетчики, которые впоследствии должны были заменить на новые или отремонтированные. После этого в доме пахло газом.
- У главы МВД Арсена Авакова есть 2 версии причин взрыва: взрыв газовоздушной смеси и детонация неизвестной взрывчатки.
- Правоохранители расследуют дело по факту взрыва.
- Жильцов дома временно отселили в интернат и обещают обеспечить жильем к зиме.
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