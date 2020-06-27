АО "Киевгаз" правоохранители сейчас проверяют – причастна компания к взрыву на Позняках в Киеве 21 июня. Провели уже ряд обысков, однако подозрения еще никому не объявляли.

Об этом рассказал представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире одного из украинских телеканалов 26 июня, пишет 24 канал.

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Шевченко повторил тезис Геращенко, который тот озвучил 25 июня: "Процессуально подозреваемых пока еще нет".

Однако при этом представитель МВД добавил, что правоохранители выполняют большой объем следственных действий. В частности, в отношении компании АО "Киевгаз" – и ее Дарницкого отделения, и центрального офиса, и газораспределительного пункта.

Полиция, мол, уже изъяла документы из офисов "Киевгаза", а еще – провела обыск у одного из слесарей.

Следственные действия проведены в одного из слесарей, который проводил замену счетчиков на поверку в квартире 224, что, как предполагает следствие, могла быть эпицентром взрыва,

– сказал Шевченко.

Впрочем, в целом следственные действия будут продолжаться еще как минимум два месяца. Уголовное производство начали по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть людей.

Наказывают за такое в случае признания судом вины подозреваемых лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

Почему следствие занимается АО "Киевгаз"? Дело в том, что в доме, где произошел взрыв, эта компания осуществляла поверку счетчиков. Жители при этом заявляли, что чувствовали запах газа.



Следователи предполагают, что технология поверки была нарушена. Хотя сами газовики говорят, что газовые сети в доме в удовлетворительном состоянии.