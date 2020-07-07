Киевсовет принял решение выделить 20 миллионов гривен пострадавшим от взрыва многоэтажки на Позняках. Деньги получат 40 семей, которые остались без жилья, на ремонт и обустройство новых квартир.

Гроші виділили також на відновлення документів

На ремонт місто виділить гроші в розрахунку 2925 гривень за метр квадратний. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.

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На техніку та меблі виділять:

для 2-кімнатної квартири – 124 тисячі гривень.

для 3-кімнатної – 140 тисяч гривень.

Виплати від міста отримають найближчими днями

Кличко також повідомив, що матеріальну допомогу від міста – від 30 до 100 тисяч гривень отримали вже 30 потерпілих. Решта отримають виплати найближчими днями. Також по 2,5 тисячі гривень – для відновлення документів надав фонд "Майбутній Київ".

Зверніть увагу! Президент Зеленський 25 червня вручив ключі від нових квартир першим 12 сім'ям зі зруйнованого вибухом будинку. Загалом уряд виділив 40 квартир поблизу парку Феофанія у Києві.

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