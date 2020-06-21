Взрыв на Позняках: среди пострадавших есть работники Укрзализныци
Взрыв в жилом доме на Позняках произошел 21 июня утром. Одними из пострадавших оказались работники Укрзализныци. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, сейчас подразделения ГСЧС продолжают работать на месте трагедии. Об этом министр сообщил на своей странице в телеграме.
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Криклий отметил, что поручил разместить пострадавших вместе с их семьями в гостиничном фонде Укрзализныци.
"Это самое малое, что мы можем сделать в этой ситуации, чтобы поддержать их", – написал Криклий.
Что известно о взрыве в доме на Позняках
- Взрыв на Позняках произошел примерно в 10 утра в жилом 9-этажном доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей.
- Спасатели эвакуировали 23 человек. По состоянию на 15:00 известно, что погибли два человека. Под завалами до сих пор могут оставаться люди, работают спасатели ГСЧС.
- Сначала основной причиной в ГСЧС назвали взрыв газа. Впоследствии глава МВД Арсен Аваков не исключил версию взрыва неизвестным взрывным устройством. Сейчас ее проверяют.
- На месте трагедии работает 420 человек личного состава: полиция и спасатели, а также 60 единиц техники. Сотрудники ГСЧС проверяют каждый подъезд на предмет утечки газа.
- Скорее всего, разрушенный дом не реконструировать. Поэтому дом разберут.