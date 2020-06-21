Взрыв в жилом доме на Позняках произошел 21 июня утром. Одними из пострадавших оказались работники Укрзализныци. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, сейчас подразделения ГСЧС продолжают работать на месте трагедии. Об этом министр сообщил на своей странице в телеграме.

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Криклий отметил, что поручил разместить пострадавших вместе с их семьями в гостиничном фонде Укрзализныци.

"Это самое малое, что мы можем сделать в этой ситуации, чтобы поддержать их", – написал Криклий.

Что известно о взрыве в доме на Позняках