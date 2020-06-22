Чрезвычайники прекратили работы внутри дома, что пострадал от взрыва. Конструкции здания, отмечают в ГСЧС, могут обвалиться.

Спасатели расчищают завалы с внешней стороны

Сейчас спасатели расчищают разрушенные части здания с внешней стороны. Делают они это с помощью автокрана. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в фейсбуке.

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На месте работают более 200 человек

Чтобы контролировать движение строительных работ, используют тахеометр – прибор для измерения вертикальных и горизонтальных углов, а также расстояний.

На месте взрыва работают 42 единицы техники и 211 человек, из них 91 человек – спасатели. Также присутствуют кинологи.

Что известно о взрыве на Позняках: