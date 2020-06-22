Взрыв на Позняках: работы внутри дома прекратили из-за угрозы обвала
Чрезвычайники прекратили работы внутри дома, что пострадал от взрыва. Конструкции здания, отмечают в ГСЧС, могут обвалиться.
Спасатели расчищают завалы с внешней стороны
Сейчас спасатели расчищают разрушенные части здания с внешней стороны. Делают они это с помощью автокрана. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в фейсбуке.
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На месте работают более 200 человек
Чтобы контролировать движение строительных работ, используют тахеометр – прибор для измерения вертикальных и горизонтальных углов, а также расстояний.
На месте взрыва работают 42 единицы техники и 211 человек, из них 91 человек – спасатели. Также присутствуют кинологи.
Что известно о взрыве на Позняках:
- 21 июня в девятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел мощный взрыв. Были разрушены квартиры с четвертого по восьмой этаж.
- В результате взрыва погибли три человека – двое женщин в возрасте 77 и 45 лет и 29-летний мужчина.
- Еще двух мужчин – 1976 и 1967 годов рождения ищут.
- 5 человек получили травмы.
- 23 человек эвакуировали.
- Есть две версии случившегося: взрыв газовоздушной смеси или от неизвестного взрывного устройства.
- Спасатели говорят об угрозе обвала дома, а Кличко заявил, что дом таки разберут.
- Правительство и КГГА планируют выделить деньги пострадавшим на новое жилье.