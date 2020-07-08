Взрыв на Позняках: вскоре полиция получит результаты экспертиз и вручит подозрения
Уже через неделю будут готовы результаты экспертиз по взрыву многоэтажки на Позняках в Киеве. После этого следователи смогут объявить первые подозрения.
Наразі проводять 8 експертиз
Правоохоронці провели слідчі дії у службах газу, які обслуговували Дарницький район Києва. Також опитали потерпілих мешканців будинку, розповів голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує Інтерфакс-Україна.
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Проводимо 8 експертиз, чекаємо результатів, бездоказово звинувачувати людей в тому, що трапилося, не можна. Однозначно, основна версія – це газ,
– сказав Клименко.
В офісах "Київгазу" та ЖЕКу вилучили документи – ті, які стосувались заміни лічильників та ремонту газового обладнання. Тепер з цією документацією ознайомлюються фахівці.
Версію з вибуховим пристроєм відкинули
Слідчі вже відкинули версією з вибуховим пристроєм. Вона не підтвердилась після експрес-тесту. Також результати експертиз повинні вказати на те, де саме був епіцентр вибуху.
Коротко про вибух на Позняках
- Трагедія трапилася близько 10 ранку 21 червня. Вибух повністю зруйнував кілька поверхів багатоповерхівки.
- Через вибух загинули 5 людей.
- Ймовірною причиною називають витік газу.
- Поліція відкрила і розслідує кримінальну справу.
- Секцію багатоповерхівки, де стався вибух, знесуть.
- Мешканців будинку почали забезпечувати житлом і завершити обіцяють до зими.