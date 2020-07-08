Уже через неделю будут готовы результаты экспертиз по взрыву многоэтажки на Позняках в Киеве. После этого следователи смогут объявить первые подозрения.

Наразі проводять 8 експертиз

Правоохоронці провели слідчі дії у службах газу, які обслуговували Дарницький район Києва. Також опитали потерпілих мешканців будинку, розповів голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує Інтерфакс-Україна.

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Проводимо 8 експертиз, чекаємо результатів, бездоказово звинувачувати людей в тому, що трапилося, не можна. Однозначно, основна версія – це газ,

– сказав Клименко.

В офісах "Київгазу" та ЖЕКу вилучили документи – ті, які стосувались заміни лічильників та ремонту газового обладнання. Тепер з цією документацією ознайомлюються фахівці.

Версію з вибуховим пристроєм відкинули

Слідчі вже відкинули версією з вибуховим пристроєм. Вона не підтвердилась після експрес-тесту. Також результати експертиз повинні вказати на те, де саме був епіцентр вибуху.

Коротко про вибух на Позняках