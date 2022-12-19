Вероятно, взорвался газовый баллон или генератор. Очевидцы пишут в сети, что инцидент произошел в магазине в ЖК "Лесной квартал", передает 24 канал. Однако официальных комментариев от власти еще нет.
Важно Взрыв газовых баллонов в многоэтажке Харькова: 2-летний ребенок получил ожоги
В домах выбил свет
В местных телеграммах-каналах публикуют фото. Там видно, что на месте происшествия работают спасатели – есть пожарные машины. Однако добавляют, что пожарные не могли подъехать на место происшествия из-за припаркованных машин.
Место взрыва / Фото из телеграмм-каналов
Пользователи сети рассказывали, что после взрыва во многих домах выбило фазы в подъездах. Часть квартир осталась без света.
Взрыв прогремел в магазине / Фото из телеграмм-каналов
На месте была ГСЧС / Фото из телеграмм-каналов
Взрывы газовых баллонов: последние новости
- 9 декабря в Киеве у станции метро Васильковская прогремел взрыв. В киоске быстрого приготовления пищи взорвался газовый баллон. Пострадали 5 человек, а 2 киоска полностью сгорели.
- Также взрыв газового баллона произошел в многоэтажке в Одесской области. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Однако в квартире образовалась дыра.