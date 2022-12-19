Вероятно, взорвался газовый баллон или генератор. Очевидцы пишут в сети, что инцидент произошел в магазине в ЖК "Лесной квартал", передает 24 канал. Однако официальных комментариев от власти еще нет.

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В домах выбил свет

В местных телеграммах-каналах публикуют фото. Там видно, что на месте происшествия работают спасатели – есть пожарные машины. Однако добавляют, что пожарные не могли подъехать на место происшествия из-за припаркованных машин.



Место взрыва / Фото из телеграмм-каналов Пользователи сети рассказывали, что после взрыва во многих домах выбило фазы в подъездах. Часть квартир осталась без света.

Взрыв прогремел в магазине / Фото из телеграмм-каналов



На месте была ГСЧС / Фото из телеграмм-каналов

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