Обо всем, что известно об ужасной трагедии в Днепре – читайте в материале 24 канала.

Важно Была одной из лучших: что известно о погибшей работнице ГСЧС Дарье Гречищевой

Взрыв в Днепре: все, что стоит знать

Мощный взрыв прогремел 15 сентября примерно в 9 утра. На проспекте Богдана Хмельницкого, в центральной части Днепра, взорвался автомобиль Nissan Primera. Правоохранители установили, что взрыв произошел либо в машине, либо возле нее.

На месте происшествия работало руководство правоохранительных органов, а также криминалистическая лаборатория, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Возгорание, которое возникло после взрыва, ликвидировали спасатели.

Проспект Богдана Хмельницкого, где прогремел взрыв: карта

Причина взрыва

Сначала в СМИ предположили, что это могло быть заказное убийство. Однако впоследствии пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская назвала трагедию террористическим актом. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье 258 о теракте.

Актуальная информация о взрыве в Днепре 15 сентября: смотрите видео

Что известно о погибших

Смертельный взрыв авто в Днепре унес жизни сразу двоих людей:

пресс-секретаря ГСЧС Днепропетровщины Дарьи Гречищевой ;

; ветерана АТО Алексея Кавлака.

Как рассказали в ГСЧС, Дарья была волонтером Красного Креста и помогала всем, кто в этом нуждался.

Как человек Даша была невероятно доброй, общительной, компанейской. Надежным другом, очаровательной девушкой, прекрасной подругой. Все еще не можем поверить, что светлой, жизнерадостной, деятельной, профессиональной Даши уже нет с нами,

– сказали в ГСЧС.

В ведомстве рассказали, что Дарья не боялась экспериментировать, проявлять инициативу приобщалась и приобщала своих подчиненных к участию в различных тренингах, форумах, курсах, стараясь самосовершенствоваться, развиваться и расти.



Во время взрыва погибла пресс-секретарь ГСЧС / Фото из фейсбука Дарьи Гречищевой

Актуально Взрыв в Днепре: что известно о погибшем ветеране Алексее Кавлаке

На фейсбук-странице погибшего Алексея Кавлака указано, что он был членом "Украинского легиона". Также он был приобщен к организации Aid Brothers, которая учит оказывать первую домедицинскую помощь.



В Днепре погиб ветеран АТО / Фото из фейсбука Алексея Кавлака

Добавим, что взрыв был такой силы, что ударная волна выбила окна в соседнем доме. Проезд временно заблокировали правоохранители для выяснения деталей случившегося. Машины, припаркованные рядом, от взрыва не пострадали.

Что происходило на месте трагедии / Фото Нацполиции, телеграм-канал "Днепр Сейчас" – 18+

Ужасный взрыв в Днепре: смотрите видео с места происшествия