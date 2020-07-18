Взрыв возле станции метро "Шулявская": пострадавшего студента прооперировали
Студента, пострадавшего в результате взрыва возле станции метро "Шулявская" в Киеве, прооперировали. Его состояние – стабильное.
Врачи удалили много осколков
Сейчас состояние 22-летнего пострадавшего медики оценивают как средней тяжести. Об этом в фейсбуке сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Детали В Киеве произошел взрыв возле станции метро "Шулявская": количество пострадавших возросло
Врачи удалили много осколков от взрывного устройства и передали их правоохранителям. Парень находится в отделении политравмы одной из столичных больниц,
– отметил Кличко.
Кроме этого, из-за взрыва у парня – минимальное оглушение. Однако, сообщил после осмотра врач-отоларинголог, оно со временем пройдет.
Что известно о взрыве на "Шулявской"
- В Киеве возле выхода со станции метро "Шулявская" 17 июля прогремел взрыв.
- Пострадали 4 человека, одного из них госпитализировали. Также ударной волной разбило окна здания вокруг урны.
- Ради безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.
- Следователи начали уголовное производство за хулиганство.