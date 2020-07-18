Студента, пострадавшего в результате взрыва возле станции метро "Шулявская" в Киеве, прооперировали. Его состояние – стабильное.

Врачи удалили много осколков

Сейчас состояние 22-летнего пострадавшего медики оценивают как средней тяжести. Об этом в фейсбуке сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Врачи удалили много осколков от взрывного устройства и передали их правоохранителям. Парень находится в отделении политравмы одной из столичных больниц,

– отметил Кличко.

Кроме этого, из-за взрыва у парня – минимальное оглушение. Однако, сообщил после осмотра врач-отоларинголог, оно со временем пройдет.

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