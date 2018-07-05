Взрыв авто с руководителем фармацевтической компании в Харькове: полиция обнародовала детали
Харьковская полиция квалифицировала взрыв автомобиля, который произошел 5 июля, как покушение на убийство. Также правоохранители сообщили, что в салоне в тот момент находились три человека: все остались живы.
Ранее 24 канал сообщал, что в Харькове в одном из частных секторов произошел взрыв в автомобиле Audi, который в тот момент осуществлял движение. По информации СМИ, машина принадлежит гендиректору ООО "Фармацевтическая компания" Здоровье "Александру Доровскому.
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В полиции в свою очередь факт взрыва подтвердили и открыли уголовное производство по части статьи о покушении на убийство: санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.
Видео с места взрыва авто в Харькове
На месте инцидента было установлено, что автомобиль Audi A8 черного цвета потерпел сильную деформацию кузова. На момент взрыва в салоне машины находились три человека: водитель, охранник и гендиректор компании "Здоровье" Александр Доровский. В результате они получили незначительные повреждения в виде ссадин и царапин лица, однако находились в состоянии шока. Также на их одежде были заметны следы крови. Всем была оказана необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает. Сейчас с пострадавшими работают следователи,
– рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех.
По его словам, пострадавшие рассказали, что они ехали по улице и в задней части авто прогремел взрыв.
"Взрывотехники осмотрели автомобиль и обнаружили воронку. Кроме того, было установлено взрывное устройство неизвестного типа, части которого изъяли следователи", – отметил руководитель Нацполиции Харьковщины.
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Добавим, что на месте работали руководство главка областной полиции, следственно-оперативная группа, эксперты, специалисты взрывотехнического управления полиции.
Специалисты предварительно установили, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля.
Сейчас правоохранители проводят комплекс всех необходимых следственных оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.
Взрыв авто в Харькове: видеро комментария полиции
Напомним, утром 16 июня в Черкассах взорвался автомобиль. По информации местных СМИ, в результате погиб водитель, который был директором одного из торговых центров города.