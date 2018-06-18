Взрыв авто в Черкассах: журналисты выяснили мотивы убийства крупного предпринимателя Скоромного

Взорванный в Черкассах бизнесмен Анатолий Скоромный последнее время очень много судился, к нему даже приходили мужчины спортивного телосложения. Также он является известным в городе застройщиком.

Об этом пишет ресурс "Обозреватель" со ссылкой на знакомых погибшего.

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По их словам, к Анатолию Скоромному несколько раз приходили ребята спортивной внешности.

Я давно знал Анатолия Скоромного. Он в последнее время долго жил за границей у дочери и зятя, у него были проблемы со здоровьем. Когда он вернулся, оказалось, что сын и жена отняли его личное имущество. Он долго судился, суды уже подходили к концу и, в принципе, он имел шанс на успех,

– рассказал журналист Вадим Комаров.

Как отметил он, к Скоромному действительно несколько раз приходили ребята спортивной внешности, но к какой вооруженной группировке они принадлежали и от кого именно были, он не знает.

"Но, насколько мне известно, они требовали от него прекратить судебные тяжбы", – добавил журналист.

В то же время другой представитель близкого окружения предпринимателя на условиях анонимности отметил, что Скоромный имел любовницу, и, возможно, поэтому и могли возникнуть имущественные споры.

Как подчеркивают журналисты ресурса, согласно реестру судебных решений, взорванный бизнесмен судился из-за того, что у него отняли компанию "Инсан", и суд он выиграл.

Кроме того, сообщается, что в Черкассах Скоромный был известен как застройщик. В частности, Вадим Комаров сообщил, что в городе он построил два больших дома, и часть офисных помещений принадлежали ему. Также у него были земельные участки и жилой дом.

Напомним, утром 16 июня в Черкассах произошел взрыв автомобиля, вероятно, во время движения. Водитель машины скончался уже в больнице, куда его доставили в бессознательном состоянии. По информации местных СМИ, за рулем был известный в городе бизнесмен 69-летний Анатолий Скоромный, однако в полиции личность погибшего пока не обнародуют. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство.