Взрыв авто в Киеве: известно о состоянии пострадавших детей

В четверг, 14 июня, в Киеве произошел взрыв в старом авто, в результате чего четверых детей госпитализировали.

Пострадавших доставили в столичный "ОХМАТДЕТ", передает корреспондент 24 Канала в прямом эфире.

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Трое девочек 9-ти, 10-ти и 11-ти лет находятся в разных отделениях с осколочными ранениями живота и конечностей. Их состояние врачи оценивают как стабильное.

А вот 5-летний мальчик до сих пор находится в реанимации. Его привезли в больницу в состоянии комы. По состоянию на утро 15 июня самый маленький пострадавший до сих пор был в коме. Врачи борются за его жизнь.

Родители с прессой общаться отказываются.