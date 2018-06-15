Взрыв авто в Киеве: известно о состоянии пострадавших детей
В четверг, 14 июня, в Киеве произошел взрыв в старом авто, в результате чего четверых детей госпитализировали.
Пострадавших доставили в столичный "ОХМАТДЕТ", передает корреспондент 24 Канала в прямом эфире.
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Трое девочек 9-ти, 10-ти и 11-ти лет находятся в разных отделениях с осколочными ранениями живота и конечностей. Их состояние врачи оценивают как стабильное.
А вот 5-летний мальчик до сих пор находится в реанимации. Его привезли в больницу в состоянии комы. По состоянию на утро 15 июня самый маленький пострадавший до сих пор был в коме. Врачи борются за его жизнь.
Родители с прессой общаться отказываются.
Источник: 24 канал
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