Взрыв автомобиля украинского офицера в Киеве: подрывник умер в больнице

Мужчина, который подложил взрывное устройство под автомобиль украинского офицера в Киеве, скончался от полученных травм в больнице.

24 канал сообщал, что в Голосеевском районе Киева, на улице Вильямса, взорвался автомобиль Chevrolet Evanda. Транспорт принадлежит офицеру украинских спецслужб, который активно участвует в Операции объединенных сил на Донбассе. К счастью, украинский офицер не пострадал. Зато многочисленные травмы получил сам подрывник, который, кстати, не является гражданином Украины.

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Этот мужчина умер в больнице, он так и не пришел в себя, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Во время закладки взрывчатки в результате срабатывания взрывного устройства, указанный человек получил многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести, от которых скончался в больнице не приходя в сознание,

– отметил он.

По словам Лысенко, сейчас по факту инцидента продолжается досудебное расследование. Процессуальное руководство поручили военным прокурорам Главной военной прокуратуры ГПУ.

Как ранее сообщал украинский журналист Юрий Бутусов, скорее всего, подрывник вел наблюдение за автомобилем, а также действовал в составе преступной группы. Бутусов добавлял, что это уже не первый случай взрыва машины в Киеве и выразил надежду: то, что мужчину поймали на месте преступления прольет свет на все эти дела. Однако, этого не произошло. Как сообщил Лысенко, мужчина умер не приходя в сознание.