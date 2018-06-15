Взрыв автомобиля в Киеве: Аваков заявил о заминировании

Автомобиль "Волга", который 14 июня взорвался в Святошинском районе Киева, мог заминировать владелец транспортного средства после предыдущего проникновения в авто.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

24 канал ранее сообщил, что 14 июня в Киеве на улице Чернобыльской произошел взрыв в старом автомобиле. В результате происшествия 4 детей получили ранения и госпитализированы. О причине взрыва ничего не было известно.

Читайте также: Один ребенок в коме, – Супрун рассказала о состоянии детей, пострадавших во время взрыва в Киеве

По словам Авакова, дети проникли в припаркованную "Волгу", открыли бардачок, после чего раздался взрыв.

Вокруг кровь, четверо детей 10-12 лет ранены, один не приходит в сознание. Владелец "Волги", скорее всего, отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины,

– написал глава МВД.

Он добавил, что владельца авто уже задержали в Ровенской области.