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      Взрыв бензовоза в Нигерии унес жизни как минимум 18 человек: жуткие фото и видео с места событий

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      Взрыв в Эквадоре
      Взрыв в Эквадоре / New China

      В результате взрыва бензовоза на шоссе Калабар-Одукпани в штате Кросс-Ривер южной части Нигерии погибло около 18 человек, более 20 получили ранения.

      Об этом сообщает New China.

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      Трагедия случилась 11 января, однако подтвержденная информация об инциденте и погибших появилась на следующий день.

      ЧП произошло после того, как машина с цистерной перевернулась при резком повороте. По предварительной информации, водитель транспортного средства потерял над ним контроль.

      Водитель почти не пострадал и такого большого количества жертв могло бы не быть, если бы люди не бросились к месту происшествия, чтобы собрать разлившееся топливо.


      Люди черпают топливо у еще целого бензовоза

      Взрыв бензовоза произошел ночью, когда некоторые люди пошли к месту аварии черпать топливо.

      К сожалению, ночью некоторые люди пошли туда и начали черпать топливо, и произошел взрыв, который привел к массовым жертвам,
      – рассказал командир сектора Федерального корпуса безопасности дорожного движения в штате Чидибере Нквонта.

      Пострадавшие, получившие травмы третьей степени тяжести, проходят лечение в учебной больнице Университета Калабара.




      Взрыв бензовоза в Нигерии

      Теги: Взрыв Жертвы Нигерия Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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