Взрыв бензовоза в Нигерии унес жизни как минимум 18 человек: жуткие фото и видео с места событий

В результате взрыва бензовоза на шоссе Калабар-Одукпани в штате Кросс-Ривер южной части Нигерии погибло около 18 человек, более 20 получили ранения.

Об этом сообщает New China.

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Трагедия случилась 11 января, однако подтвержденная информация об инциденте и погибших появилась на следующий день.

ЧП произошло после того, как машина с цистерной перевернулась при резком повороте. По предварительной информации, водитель транспортного средства потерял над ним контроль.

Водитель почти не пострадал и такого большого количества жертв могло бы не быть, если бы люди не бросились к месту происшествия, чтобы собрать разлившееся топливо.



Люди черпают топливо у еще целого бензовоза

Взрыв бензовоза произошел ночью, когда некоторые люди пошли к месту аварии черпать топливо.

К сожалению, ночью некоторые люди пошли туда и начали черпать топливо, и произошел взрыв, который привел к массовым жертвам,

– рассказал командир сектора Федерального корпуса безопасности дорожного движения в штате Чидибере Нквонта.

Пострадавшие, получившие травмы третьей степени тяжести, проходят лечение в учебной больнице Университета Калабара.

Tanker on fire along Ogudu - Estate- Toll Gate 7up. I don ya @obourd pic.twitter.com/o5ujkNDuOc — Az Clay (@yinka_tlc) 11 января 2019 г.







Взрыв бензовоза в Нигерии