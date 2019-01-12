Взрыв бензовоза в Нигерии унес жизни как минимум 18 человек: жуткие фото и видео с места событий
В результате взрыва бензовоза на шоссе Калабар-Одукпани в штате Кросс-Ривер южной части Нигерии погибло около 18 человек, более 20 получили ранения.
Об этом сообщает New China.
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Трагедия случилась 11 января, однако подтвержденная информация об инциденте и погибших появилась на следующий день.
ЧП произошло после того, как машина с цистерной перевернулась при резком повороте. По предварительной информации, водитель транспортного средства потерял над ним контроль.
Водитель почти не пострадал и такого большого количества жертв могло бы не быть, если бы люди не бросились к месту происшествия, чтобы собрать разлившееся топливо.
Люди черпают топливо у еще целого бензовоза
Взрыв бензовоза произошел ночью, когда некоторые люди пошли к месту аварии черпать топливо.
К сожалению, ночью некоторые люди пошли туда и начали черпать топливо, и произошел взрыв, который привел к массовым жертвам,
– рассказал командир сектора Федерального корпуса безопасности дорожного движения в штате Чидибере Нквонта.
Пострадавшие, получившие травмы третьей степени тяжести, проходят лечение в учебной больнице Университета Калабара.
Взрыв бензовоза в Нигерии