Взрыв фейерверка в Харькове: известно о состоянии пострадавшего

После трагедии в новогоднюю ночь в Харькове, правоохранители проверяют рынки, не продают ли там, несертифицированные салюты.

Новогодний инцидент произошел неподалеку от жилых многоэтажек, рядом находится детская площадка, где в праздничную ночь было достаточно людно.

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Там до сих пор видны пятна крови, а вокруг много использованных коробок из-под фейерверков, петард и салютов. Мужчине, который пытался запустить фейерверк, оторвало кисть. Сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии.

У него были признаки алкогольного опьянения, пытался взорвать петарды вместе с семьей. Жена рассказывает, что петарды он где-то покупал на рынке,

– сказал заместитель начальника Индустриального отдела полиции Павел Калган.

Полиция после взрыва обещает проверить, не продают ли на рынках нелегальную пиротехнику. Правда, тех, кто ней торгует, максимум могут оштрафовать. И даже если эти петарды или фейерверки стали причиной травм – продавец заплатит всего тысячу гривен. Также следователи проверяют, не изготовил ли человек петарду сам.

Большие и маленькие фейерверки – это всегда повышенная опасность, потому что это все-таки пиротехника. Можно даже приравнять ее к гранатам,

– отметил местный житель Даниил.

К слову, фейерверки в Харькове, и еще более десятке городов использовать запрещено. Чтобы не грохотало на мирных территориях во время войны. Хотя запрета придерживаются редко.

Сам же пострадавший знает, что такое настоящие взрывы. Он переселенец, в Харьков переехал из зоны боевых действий.