Взрыв газа в Киевской области: людей, которые потеряли жилье, размещают в гостиницах и больницах

В пятницу, 14 декабря, в результате взрыва в многоэтажке в Фастове Киевской области, пострадало 70 квартир. Людей, которые потеряли жилье, разместят в гостинице и больнице.

Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 канала.

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Для эвакуированных людей подготовлено 100 мест, в том числе в двух больницах и лицеях.

По предварительной информации пострадал один человек – мужчина после взрыва выпал с пятого этажа на третий. Сейчас спасатели ищут людей, которые могли бы оказаться под завалами. Для этого даже применяют кинологическую службу.



Спасательные работы после взрыва



Взрыв во многоэтажке на Киевщине

Сейчас дом полностью отключен от электро-, тепло- и газоснабжения. Для спасательных работ привлечено почти 200 человек и 40 единиц техники.



Для спасательных работ привлечено 40 единиц техники

24 канал сообщал, что утром 14 января в Фастове Киевской области произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате инцидента разрушились третий, четвертый и пятый этажи. По словам спасателей, после взрыва возгорания не было.