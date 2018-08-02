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Взрыв микроавтобуса с депутатом в Каменском полиция расследует как покушение на убийство

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Взрыв микроавтобуса с депутатом в Каменском полиция расследует как покушение на убийство
Взрыв микроавтобуса с депутатом в Каменском полиция расследует как покушение на убийство / Нацполиция

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в Каменском микроавтобуса, в котором находился депутат городского совета Виталий Чернявский. Дело расследуют по статье "Покушение на умышленное убийство".

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

24 канал сообщал, что 2 августа в центре Каменского взорвался микроавтобус, в котором находился депутат городского совета Виталий Чернявский. Мужчина выжил, но серьезно пострадал.

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В полиции уточнили, что инцидент случился на перекрестке улиц Москворецькой и Сачко. Микроавтобус Volkswagen взорвался во время движения. За рулем авто находился депутат Каменского городского совета.

"Водитель получил тяжелые травмы, с которыми бригадой скорой медицинской помощи его доставили в городскую больницу", – отметили правоохранители.

Сейчас на месте работают следователи и взрывотехники. Проводятся все необходимые экспертизы и другие следственные действия.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Днепра Взрыв Криминальные новости Расследования Полиция
Источник: 24 канал
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