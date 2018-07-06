15:49
6 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 16°C
  • суббота
    26°C 17°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Футбол без Путина. Наташи, которые спасают мир
Вєсті Кремля
22:27, 5 июля
Вести.UA. Огненная Тимошенко. Звездная война Гройсмана с контрабандой
Вєсті.UA
19:44, 5 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Взрыв миномета на Ровенском полигоне: медики рассказали о состоянии раненых

84 Читати новину українською
Взрыв миномета на Ровенском полигоне: медики рассказали о состоянии раненых
Взрыв миномета на Ровенском полигоне: медики рассказали о состоянии раненых / Фото из открытых источников

Военных, которые пострадали в результате взрыва миномета на полигоне в Ровенской области, эвакуировали в местный военный госпиталь. При этом троих из раненых на вертолетах отправили во Львов.

Об этом рассказал полковник медицинской службы Валерий Чорнобривец, сообщает "Ровне 1".

По его словам, трое военных находятся в состоянии средней тяжести и тяжелом состоянии. Добавив, что угрозы жизни пострадавших нет.

Читайте также: Трагедия на Ровенском полигоне: какой миномет убил военнослужащих и почему это важно

Трое в средне-тяжелом, тяжелом состоянии. Характер травм – минно-взрывная травма. У каждого есть свои нюансы. Остальные шесть – с разными степенями повреждений, есть легкой степени,
– рассказал Чорнобривец.

После оказания пострадавшим первой медицинской помощи было принято решение о втором этапе медицинской эвакуации для тех пострадавших, которые требуют более высокого уровня медицинского обеспечения. Так, в настоящее время организована эвакуация пострадавших в аэропорт Ровно, откуда их вертолетами доставят во Львов.

Полковник медицинской службы уточнил, что на месте прибытия военных уже ждут бригады военно-медицинского клинического центра.

Напомним, что утром 6 июля во время учений на Ровенском общевойсковом полигоне разорвался миномет. В результате инцидента погибли 3 военных, еще 9 получили ранения.

Выяснилось, что на Ровенском полигоне взорвался миномет "Молот", а пострадавшими и погибшими военными оказались бойцы 128 бригады из Закарпатья.

Главной версией взрыва гранатомета на Ровенском полигоне в Минобороны назвали нарушение мер безопасности во время проведения учений.

Президент Украины Петр Порошенко поручил разобраться во взрыве миномета на Ровенском полигоне и доложить ему о результатах расследования. Президент также запретил учения с минометами "Молот" до момента завершения расследования.

Теги: Новости Украины Взрыв Вооруженные Силы Украины Чрезвычайное происшествие Ровно Жертвы Новости Львова
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук