Взрыв миномета на Ровенском полигоне: медики рассказали о состоянии раненых

Военных, которые пострадали в результате взрыва миномета на полигоне в Ровенской области, эвакуировали в местный военный госпиталь. При этом троих из раненых на вертолетах отправили во Львов.

Об этом рассказал полковник медицинской службы Валерий Чорнобривец, сообщает "Ровне 1".

По его словам, трое военных находятся в состоянии средней тяжести и тяжелом состоянии. Добавив, что угрозы жизни пострадавших нет.

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Трое в средне-тяжелом, тяжелом состоянии. Характер травм – минно-взрывная травма. У каждого есть свои нюансы. Остальные шесть – с разными степенями повреждений, есть легкой степени,

– рассказал Чорнобривец.

После оказания пострадавшим первой медицинской помощи было принято решение о втором этапе медицинской эвакуации для тех пострадавших, которые требуют более высокого уровня медицинского обеспечения. Так, в настоящее время организована эвакуация пострадавших в аэропорт Ровно, откуда их вертолетами доставят во Львов.

Полковник медицинской службы уточнил, что на месте прибытия военных уже ждут бригады военно-медицинского клинического центра.

Напомним, что утром 6 июля во время учений на Ровенском общевойсковом полигоне разорвался миномет. В результате инцидента погибли 3 военных, еще 9 получили ранения.



Выяснилось, что на Ровенском полигоне взорвался миномет "Молот", а пострадавшими и погибшими военными оказались бойцы 128 бригады из Закарпатья.



Главной версией взрыва гранатомета на Ровенском полигоне в Минобороны назвали нарушение мер безопасности во время проведения учений.



Президент Украины Петр Порошенко поручил разобраться во взрыве миномета на Ровенском полигоне и доложить ему о результатах расследования. Президент также запретил учения с минометами "Молот" до момента завершения расследования.