Взрыв на шахте Ахметова в России: есть пострадавшие и по меньшей мере один погибший
16 августа на шахте "Обуховская" в городе Зверево Ростовской области России произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере один человек погиб и пятеро пострадали.
Двое из пострадавших, по данным медиков, находятся в тяжелом состоянии, остальные трое – госпитализированы в состоянии средней тяжести, пишут российские СМИ.
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По факту взрыва Следственный комитет России начал проверку.
Вечером в четверг на шахте прекратили работу по добыче угля.
Подготовительные работы и добыча угля на шахте "Обуховская" остановлены на время работы специально созданной комиссии,
– сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе украинского энергохолдинга ДТЭК, которому принадлежит эта шахта в России.
Шахта "Обуховская" входит в состав украинского энергохолдинга ДТЭК, который принадлежит опальному олигарху Ринату Ахметову.