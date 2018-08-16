Взрыв на шахте Ахметова в России: есть пострадавшие и по меньшей мере один погибший

На шахте в Ростовской области произошел взрыв / Фото с открытых источников (Иллюстрация)

16 августа на шахте "Обуховская" в городе Зверево Ростовской области России произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере один человек погиб и пятеро пострадали.