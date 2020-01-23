14:23
23 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Унитазные российские шпионы. Кадыров "врывается" в правоохранительную систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:08, 22 января
      Вести.UA: Кива "отгреб" по полной. Нашествие волков в украинских судах
      Вєсті.UA
      21:00, 22 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Взрыв пакета петард в Днепре: умерла пострадавшая 17-летняя девушка

      102 Читати новину українською
      В Днепре скончалась пострадавшая от взрыва петард девушка / Иллюстративное фото

      В Днепре утром 23 января умерла 17-летняя девушка, которая получила тяжелые ранения в результате взрыва самодельного устройства из петард. Врачи более суток пытались спасти пострадавшую, но ее травмы оказались несовместимы с жизнью.

      О смерти девушки сообщил заместитель главного врача Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Александр Толубаев на своей фейсбук-странице.

      Читайте также: В Харькове неизвестные взорвали банкомат: фото, видео

      По его словам, девушку привезли в больницу вечером 21 января, она была в тяжелом состоянии.

      "Крайне тяжелое состояние, кома 3 степени, искусственная вентиляция легких и сверхвысокие дозы препаратов, поддерживающих артериальное давление", – рассказал медик.

      Толубаев добавил, что при взрыве девушка получила взрывную черепно-мозговую травму, перелом костей свода и основания черепа, а металлические обломки повредили жизненно важные участки мозга.

      Нейрохирурги и анестезиологи более суток боролись за жизнь несовершеннолетней, но не смогли спасти ее.

      В 9 утра девушка умерла. Грусть и отчаяние... Этой смерти могло не быть. Могла быть жизни,
      – подытожил врач.


      Пост врача Толубаева о смерти 17-летней девушки / скриншот

      Что известно о взрыве петард в Днепре? Взрыв прогремел вечером 21 января на улице Ковалевской. 32-летний мужчина решил прямо на балконе подорвать кучу петард. В результате взрыва он и 17-летняя девушка получили тяжелые травмы. Мужчине пришлось ампутировать левую руку.

      Сначала правоохранители считали, что имеют дело со взрывом самодельного взрывного устройства. Однако очевидцы рассказали, что мужчина решил взорвать на балконе целый пакет петард.


      Мужчина в Днепре взорвал несколько десятков петард / фото Нацполиции

      Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь распространется по миру
      сегодня
      9904
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Взрыв Постраждалі Жертвы Новости Днепра
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:11 Все идет по плану: Украина вернулась на рынок еврооблигаций
      Сергій Фурса 78
      сегодня , 11:30 Импичмент Трампа: что свидетель Болтон может рассказать об Украине
      Іван Яковина 185
      3 января , 10:00 Как не заболеть ОРВИ и гриппом в сезон простуд, если болеть некогда
      Олександр Бевза 485
      22 января , 08:30 Ожоги на коже: как лечить и распространенные ошибки
      161
      сегодня , 10:45 Политические игры: зачем Россия рассекретила документы Второй мировой именно сейчас
      Богдан Мірошниченко 654
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук