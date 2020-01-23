Взрыв пакета петард в Днепре: умерла пострадавшая 17-летняя девушка

В Днепре утром 23 января умерла 17-летняя девушка, которая получила тяжелые ранения в результате взрыва самодельного устройства из петард. Врачи более суток пытались спасти пострадавшую, но ее травмы оказались несовместимы с жизнью.

О смерти девушки сообщил заместитель главного врача Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Александр Толубаев на своей фейсбук-странице.

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По его словам, девушку привезли в больницу вечером 21 января, она была в тяжелом состоянии.

"Крайне тяжелое состояние, кома 3 степени, искусственная вентиляция легких и сверхвысокие дозы препаратов, поддерживающих артериальное давление", – рассказал медик.

Толубаев добавил, что при взрыве девушка получила взрывную черепно-мозговую травму, перелом костей свода и основания черепа, а металлические обломки повредили жизненно важные участки мозга.

Нейрохирурги и анестезиологи более суток боролись за жизнь несовершеннолетней, но не смогли спасти ее.

В 9 утра девушка умерла. Грусть и отчаяние... Этой смерти могло не быть. Могла быть жизни,

– подытожил врач.



Пост врача Толубаева о смерти 17-летней девушки / скриншот

Что известно о взрыве петард в Днепре? Взрыв прогремел вечером 21 января на улице Ковалевской. 32-летний мужчина решил прямо на балконе подорвать кучу петард. В результате взрыва он и 17-летняя девушка получили тяжелые травмы. Мужчине пришлось ампутировать левую руку.



Сначала правоохранители считали, что имеют дело со взрывом самодельного взрывного устройства. Однако очевидцы рассказали, что мужчина решил взорвать на балконе целый пакет петард.



Мужчина в Днепре взорвал несколько десятков петард / фото Нацполиции