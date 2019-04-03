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      Взрыв прогремел под автомобилем в Одессе: фото с места инцидента

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      В Одессе произошел взрыв, которым перевернуло припаркованное авто
      В Одессе произошел взрыв, которым перевернуло припаркованное авто / Dumskaya.net

      Сильный взрыв прогремел в Одессе 3 апреля под припаркованным автомобилем BMW между 6-й и 7-й станциями Большого Фонтана. Взрывной волной авто отбросило на трамвайные пути и повредило покрытие дороги.

      В полиции говорят, что взрыв произошел под асфальтом при проверке новой газовой трубы. В результате инцидента никто не пострадал. После взрыва в небо поднялось облако песка и щебня.

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      Вибух Одеса авто газ
      Фото с места взрыва в Одессе // Фото: Думская

      Очевидно, взрыв произошел под землей, сообщает "Думская". Водитель BMW, которое отбросило взрывом, был в этот момент в салоне своего авто. Мужчина говорит, что чувствовал едкий запах газа. Он отказался от помощи медиков.

      Повреждения получил еще один припаркованный автомобиль – Toyota. У него вылетело заднее стекло.

      Местная жительница рассказала, что 2-3 недели назад на месте взрыва прокладывали бестраншейным методом газопровод к одной из новостроек. Журналисты издания предположили, что работы провели некачественно, произошла утечка газа, накопившегося в полостях под дорогой, поэтому и произошел взрыв.

      Газовики говорят, что взрыв произошел при пневматическом испытании трубы. Газа в ней не было.

      На месте происшествия работают следователи, оперативники и городские службы. Движение трамваев парализовано. Полиция решает, возбуждать ли дело за нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

      Вибух Одеса
      Взрывной волной в Одессе перекинуло авто // Фото: Думская

      Вибух Одеса авто газ

      После взрыва в дорожном покрытии образовалась дыра // Фото: Думская

      Смотрите видео с места взрыва в Одессе:

       

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      Теги: Новости Украины Авто Тарифы на газ Чрезвычайное происшествие Взрыв Новости Одессы
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