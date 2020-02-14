Взрыв прогремел в жилом доме в Измаиле: здание серьезно повреждено – фото, видео

В Измаиле Одесской области прогремел взрыв в пятиэтажном доме. А позже еще и вспыхнул пожар. Инцидент произошел вечером 14 февраля на улице Грушевского.

По информации местного издания "Измаил.City", на третьем этаже здания взорвался бытовой газ, из-за чего там начался пожар.

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Спасатели прибыли на место инцидента уже через 4 минуты. До этого 50 жителей дома эвакуировали. Правда, еще трех сотрудников ГСЧС пришлось снимать с помощью автолестницы. Сам же пожар им удалось ликвидировать оперативно.



Взрывы прогремели в пятиэтажном доме на улице Грушевского

К счастью, в результате взрыва и последующего пожара никто не пострадал. Хозяев квартиры дома не было. А их соседей во время тушения пожара успели эвакуировать спасатели.

Известно, что огонь уничтожил кухонную мебель и имущество на площади 20 квадратных метров. Также взрывом повредило окна, двери, стены и потолок на площади 50 квадратных метров.



Соседей квартиры, где произошел взрыв, эвакуированы при помощи автолестницы

Пока неизвестно, что именно стало причиной инцидента.

Смотрите видео с места взрыва и последующего пожара в Измаиле Одесской области

К слову, недавно взрыв прогремел и в одном из жилых домов Харькова. В полиции говорят, что взорвалась граната РГД-5. В результате погиб 63-летний мужчина.