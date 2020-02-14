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      Взрыв прогремел в жилом доме в Измаиле: здание серьезно повреждено – фото, видео

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      В Измаиле Одесской области в пятиэтажке произошел взрыв и произошел пожар: никто не пострадал / Соцсети

      В Измаиле Одесской области прогремел взрыв в пятиэтажном доме. А позже еще и вспыхнул пожар. Инцидент произошел вечером 14 февраля на улице Грушевского.

      По информации местного издания "Измаил.City", на третьем этаже здания взорвался бытовой газ, из-за чего там начался пожар.

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      Спасатели прибыли на место инцидента уже через 4 минуты. До этого 50 жителей дома эвакуировали. Правда, еще трех сотрудников ГСЧС пришлось снимать с помощью автолестницы. Сам же пожар им удалось ликвидировать оперативно.

      Вибух, пожежа, Ізмаїл, ДСНС, Ізмаїл, Одеська область
      Взрывы прогремели в пятиэтажном доме на улице Грушевского

      К счастью, в результате взрыва и последующего пожара никто не пострадал. Хозяев квартиры дома не было. А их соседей во время тушения пожара успели эвакуировать спасатели.

      Известно, что огонь уничтожил кухонную мебель и имущество на площади 20 квадратных метров. Также взрывом повредило окна, двери, стены и потолок на площади 50 квадратных метров.

      Вибух, пожежа, Ізмаїл, ДСНС, Ізмаїл, Одеська область
      Соседей квартиры, где произошел взрыв, эвакуированы при помощи автолестницы

      Пока неизвестно, что именно стало причиной инцидента.

      Смотрите видео с места взрыва и последующего пожара в Измаиле Одесской области

      К слову, недавно взрыв прогремел и в одном из жилых домов Харькова. В полиции говорят, что взорвалась граната РГД-5. В результате погиб 63-летний мужчина.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Пожар Чрезвычайное происшествие ГСЧС Взрыв Измаил Новости Одессы
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