Взрыв прогремел возле одного из домов в Харькове: есть погибшие

В Харькове на улице Двинской, вблизи дома №40 прогремел взрыв. В итоге погибли два человека, а третьего пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ранениями. Инцидент произошел 18 мая после 23:00.

Правоохранители предварительно установили, что взорвалась граната. В результате полученных травм погибли 36- и 38-летний мужчины. Еще один 35-летний получил множественные осколочные ранения головы и туловища. Следовательно, он был госпитализирован. Сейчас медики оценивают состояние мужчины как удовлетворительное.

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На месте работали руководители полиции области, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Информация внесена в Журнал единого учета. Сейчас решается вопрос о квалификации события по уголовному кодексом. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Похожий инцидент произошел в конце апреля в Киеве на Позняках. Здесь в результате взрыва гранаты погибли мужчина и женщина. Последняя умерла в больнице, куда ее доставили в бессознательном состоянии.

КАКИЕ ЕЩЕ РЕЗОНАСНЫЕ ВЗРЫВЫ СЛУЧАЛИСЬ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В УКРАИНЕ: