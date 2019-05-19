Взрыв прогремел возле одного из домов в Харькове: есть погибшие
В Харькове на улице Двинской, вблизи дома №40 прогремел взрыв. В итоге погибли два человека, а третьего пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ранениями. Инцидент произошел 18 мая после 23:00.
Правоохранители предварительно установили, что взорвалась граната. В результате полученных травм погибли 36- и 38-летний мужчины. Еще один 35-летний получил множественные осколочные ранения головы и туловища. Следовательно, он был госпитализирован. Сейчас медики оценивают состояние мужчины как удовлетворительное.
Читайте также: Взрыв гранаты в "Приватбанке": в сети появилась неожиданная информация о взрывника
На месте работали руководители полиции области, следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Информация внесена в Журнал единого учета. Сейчас решается вопрос о квалификации события по уголовному кодексом. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Похожий инцидент произошел в конце апреля в Киеве на Позняках. Здесь в результате взрыва гранаты погибли мужчина и женщина. Последняя умерла в больнице, куда ее доставили в бессознательном состоянии.
КАКИЕ ЕЩЕ РЕЗОНАСНЫЕ ВЗРЫВЫ СЛУЧАЛИСЬ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В УКРАИНЕ: