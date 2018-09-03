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Убийство Захарченка в центре Донецка: еще один человек находится при смерти

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Ликвидация Захарченко: в результате взрыва в центре Донецка два человека погибли и еще 12 получили ранения
Ликвидация Захарченко: в результате взрыва в центре Донецка два человека погибли и еще 12 получили ранения / Соцсети

В результате взрыва в центре Донецка, в результате которого погиб глава боевиков Александр Захарченко, еще двенадцать человек получили повреждения, состояние четырех из них оценивается как стабильно тяжелое.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на так называемого "министра здравоохранения" псевдореспублики на оккупированной территории Донецкой области Александра Оприщенко.

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"Сейчас состояние (четырех) пострадавших расценивается как средней тяжести, в том числе заместителя председателя "Совета министров "ДНР" Александра Тимофеева", – отметил оккупант.

По его словам, состояние пятого пациента, который был также госпитализирован, оценивается как стабильно тяжелое.

При этом он добавил, что говорится о руководителе молодежной ячейки преступной организации "Оплот Донбасса" Наталье Волковой.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

Кроме того, СМИ сообщили, что вместе с ним погиб "министр доходов" фейковых республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент", но через некоторое время оккупационные власти в Донбассе эту информацию опровергли.

хроніка подій
Теги: Новости Украины Убийство Захарченко Война на Донбассе Новости Донецка
Источник: 24 канал
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