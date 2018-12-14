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      Взрыв в Фастове: из-под завалов многоэтажки вытащили два тела

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      Взрыв в Фастове
      Взрыв в Фастове / ГСЧС

      Из-под завалов пятиэтажного дома в Фастове Киевской области, где произошел взрыв, достали два тела.

      Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

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      Ранее 24 канал сообщал, что утром 14 января в Фастове Киевской области произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате инцидента разрушились третий, четвертый и пятый этажи. По словам спасателей, после взрыва возгорания не было. Дом полностью отключен от электро-, газо- и теплоснабжения. Известно о 27 разрушенных квартир, в которых проживало 63 человека. Кроме того, сообщалось об одной пострадавшей лицо.

      В 21:45 из-под завалов здания в городе Фастов Киевской области достали 2 тела – мужского и женского пола. Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели ДСНС проводятся работы по разборке завала на 3-м этаже дома. У здания развернуто 2 пункта обогрева для питания и оказания психологической помощи пострадавшим. На месте работают наши психологи,
      – отметил Чечеткин.

      Напомним, технический директор "Киевоблгаза" Руслан Писанко заявил, что уже создана комиссия, которая должна установить причины взрыва. По его убеждению, взрыв произошел не из-за утечки газа.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева ГСЧС Взрыв
      Источник: 24 Канал
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