Взрыв в Фастове: пострадавшим выделили огромную сумму помощи

Городской совет выделил всего 1 миллион гривен помощи пострадавшим от взрыва в пятиэтажке Фастова. Соответствующее решение приняли на заседании 17 декабря.

Об этом сообщили в штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации городского совета, пишет Громадьске.

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Сумма, которую получит каждая семья, — пока неизвестна.

Напомним, 14 декабря в Фастове Киевской области произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате инцидента обрушились третий, четвертый и пятый этажи. По словам спасателей, после взрыва возгорания не было. 27 квартир в результате инцидента разрушены. Из-под завалов дома достали два тела – 22-летнюю Снежану Демьяненко и 33-летнего Виталия Бабченко.

ВЗРЫВ В ФАСТОВЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ