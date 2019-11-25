Взрыв в Харькове: полиция нашла авто злоумышленников – оно полностью сгорело

Правоохранители нашли авто вероятных злоумышленников, которые заложили взрывчатку в машину местного адвоката в Харькове. Их автомобиль также сгорел.

Автомобиль вероятно причастных к покушению на адвоката нашли на пустыре в нескольких километрах от места взрыва, сообщает пресс-служба местной Нацполиции.

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Opel Vectra сгорел полностью. У машины лежит предмет, который, вероятно, использовали для поджога.

Около 11:52 наряд патрульных полицейских обнаружил Opel Vectra с государственными знаками европейской регистрации по улице Пушкинской. Вероятно, именно на этой иномарке причастные к совершению преступления лица скрылись,

– говорится в сообщении.

Авто осматривают эксперты. Перед этим полиция объявила в городе план "перехват".

Сожженный автомобиль вероятных злоумышленников / Источник: hk.npu.gov.ua

Что известно о взрыве авто адвоката в Харькове?