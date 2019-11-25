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      Взрыв в Харькове: полиция нашла авто злоумышленников – оно полностью сгорело

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      В Харькове нашли сожженный автомобиль преступников, взорвавших машину адвоката / Нацполиция

      Правоохранители нашли авто вероятных злоумышленников, которые заложили взрывчатку в машину местного адвоката в Харькове. Их автомобиль также сгорел.

      Автомобиль вероятно причастных к покушению на адвоката нашли на пустыре в нескольких километрах от места взрыва, сообщает пресс-служба местной Нацполиции.

      Смотрите также: В Харькове взорвали автомобиль адвоката Гагуна: потерпевший прокомментировал инцидент – видео

      Opel Vectra сгорел полностью. У машины лежит предмет, который, вероятно, использовали для поджога.

      Около 11:52 наряд патрульных полицейских обнаружил Opel Vectra с государственными знаками европейской регистрации по улице Пушкинской. Вероятно, именно на этой иномарке причастные к совершению преступления лица скрылись,
      – говорится в сообщении.

      Авто осматривают эксперты. Перед этим полиция объявила в городе план "перехват".
      Сожженный автомобиль вероятных злоумышленников / Источник: hk.npu.gov.ua

      Что известно о взрыве авто адвоката в Харькове?

      • В Харькове на улице Чайковского, 6 вблизи жилого дома 25 ноября взорвался автомобиль Toyota Camry. Взрывное устройство сработало внутри авто, водитель из машины выбрался.
      • Владелец автомобиля – Андрей Гагун – бывший работник прокуратуры Харьковской области. Он якобы является зятем бывшего первого заместителя прокурора Харьковщины Владимира Суходубова.
      • Взрывчатку установили под автомобилем. Она сработала, когда адвокат тронулся. Гагуг в результате взрыва получил лишь незначительные порезы рук.
      • Гагун также подтвердил, что в доме, возле которого произошел взрыв, проживает председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов. Однако адвокат считает, что покушение было совершено именно на него.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Новости Харькова Взрыв
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