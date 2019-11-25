Взрыв в Харькове: полиция нашла авто злоумышленников – оно полностью сгорело
Правоохранители нашли авто вероятных злоумышленников, которые заложили взрывчатку в машину местного адвоката в Харькове. Их автомобиль также сгорел.
Автомобиль вероятно причастных к покушению на адвоката нашли на пустыре в нескольких километрах от места взрыва, сообщает пресс-служба местной Нацполиции.
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Около 11:52 наряд патрульных полицейских обнаружил Opel Vectra с государственными знаками европейской регистрации по улице Пушкинской. Вероятно, именно на этой иномарке причастные к совершению преступления лица скрылись,
– говорится в сообщении.
Авто осматривают эксперты. Перед этим полиция объявила в городе план "перехват".
Сожженный автомобиль вероятных злоумышленников / Источник: hk.npu.gov.ua
Что известно о взрыве авто адвоката в Харькове?
- В Харькове на улице Чайковского, 6 вблизи жилого дома 25 ноября взорвался автомобиль Toyota Camry. Взрывное устройство сработало внутри авто, водитель из машины выбрался.
- Владелец автомобиля – Андрей Гагун – бывший работник прокуратуры Харьковской области. Он якобы является зятем бывшего первого заместителя прокурора Харьковщины Владимира Суходубова.
- Взрывчатку установили под автомобилем. Она сработала, когда адвокат тронулся. Гагуг в результате взрыва получил лишь незначительные порезы рук.
- Гагун также подтвердил, что в доме, возле которого произошел взрыв, проживает председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов. Однако адвокат считает, что покушение было совершено именно на него.