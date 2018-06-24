Взрыв в Эфиопии: полиция задержала 30 подозреваемых в причастности к взрыву на митинге

Полиция Эфиопии задержала 30 подозреваемых в причастности к взрыву гранаты в столице Аддис-Абебе, в результате которого погибли двое и были ранены более 150 человек.

Об этом сообщает DW.

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Напомним, в субботу, 23 июня, в Эфиопии на встрече нового премьер-министра страны Абия Ахмеда с его сторонниками неизвестный бросил ручную гранату в трибуну, за которой стоял глава правительства. Политик не пострадал, а вот несколько людей, которые находились в толпе, погибли, многие – получили ранения.

Количество взятых под стражу подозреваемых в причастности к атаке на площади Мескель достигло 30 человек,

– сообщил глава федеральной полицейской комиссии страны государственному телеканалу.

Отмечается, что из-за недостатков в планировании и обеспечении безопасности были задержаны девять полицейских и заместитель главы столичной полицейской комиссии.