Взрыв в Кривом Роге: появились новые детали

В результате взрыва на военном полигоне в Кривом Роге Днепропетровской области пострадали нацгвардейцы. Сейчас все находятся в реанимации, а медики им диагностировали ранения ног.

Накануне сайт "24" сообщал, что в Кривом Роге во время военных учений на полигоне в результате взрыва пострадали три военнослужащих Нацгвардии.

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Как сообщает ТСН, они до сих пор находятся в реанимации, их состояние тяжелое, но стабильное. Кроме того, отмечается, что военные получили повреждения ног.

"Минно-взрывные ранения бойцы получили на полигоне 17-й танковой бригады, когда устанавливали мишени для стрельбы из снайперского оружия. И что именно взорвалось, пока неизвестно. Представители Нацгвардии утверждают: боеприпасов солдатам не выдавали. Военная прокуратура начала расследование, но даже предварительных версий пока не озвучивают", – говорится в материале.