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      Взрыв в многоэтажке Фастова: в "Киевоблгазе" сделали важное заявление

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      Взрыв в многоэтажке в Фастове 14 декабря 2018
      Взрыв в многоэтажке в Фастове 14 декабря 2018 / ГСЧС

      Взрыв в пятиэтажном доме в Фастове Киевской области, в результате чего повреждены 27 квартир, произошел не из-за утечки газа.

      Об этом заявил технический директор "Киевоблгаза" Руслана Писанка в эфире телеканала "НТН".

      Читайте также: Взрыв в многоэтажке в Фастове: новые детали – фото и видео

      Ранее 24 канал сообщал, что утром 14 января в Фастове Киевской области произошёл взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате инцидента разрушились третий, четвертый и пятый этажи. По словам спасателей, после взрыва возгорания не было. Дом полностью отключен от электро-, газо- и теплоснабжения. Известно о 27 квартирах, в которых проживало 63 человека. Пострадал один человек.

      Создана комиссия, в состав которой также входит представитель "Киевоблгаза". Эта комиссия установит причины взрыва. Со своей стороны могу сказать, имея опыт работы в таких ситуациях, признаков взрыва бытового газа здесь нет,
      – отметил Писанко.

      По сообщению "НТН", эпицентр взрыва пришелся на одну из квартир на четвертом этаже. По словам соседей, там до утра отдыхала шумная компания.

      Члены комиссии не исключают взрыва боеприпасов.

      Смотрите видео, как проводят поисково-спасательные работы после взрыва в многоэтажке:
      ВЗРЫВ В МНОГОЭТАЖКЕ В ФАСТОВЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Киева Новости Украины Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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