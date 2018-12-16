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      Взрыв в многоэтажке в Фастове: в городе объявили день траура

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      16 декабря объявили днем траура в Фастове
      16 декабря объявили днем траура в Фастове / Фото из открытых источников

      В воскресенье, 16 декабря, в Фастове Киевской области объявили траур по погибшим в результате взрыва в пятиэтажке.

      Об этом сообщили в городском совете Фастова.

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      Напомним, 14 декабря в Фастове Киевской области произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате инцидента разрушились третий, четвертый и пятый этажи. По словам спасателей, после взрыва возгорания не было. 27 квартир в результате инцидента разрушены. Из-под завалов достали два тела – 22-летнюю Снежану Демьяненко и 33-летнего Виталия Бабченко.

      "В этот день будут приспущены государственный флаг и флаг города перед городским советом, государственные флаги на домах государственных учреждений и организаций. На территории города отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования", – отметили в сообщении.

      Добавим, что 16 декабря должны состояться похороны погибшей Снежаны.

      ВЗРЫВ В МНОГОЭТАЖКЕ В ФАСТОВЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Киева Взрыв Жертвы
      Источник: 24 Канал
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