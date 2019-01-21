Взрыв возле ресторана в Одессе: полиция обнародовала информацию о взрывном устройстве

Начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что взрыв у ресторана в Одессе был совершен радиоуправляемым устройством без поражающего элемента. Также он сообщил, что одна из версий относительно инцидента связанна с делом известного в городе долгостроя "Золотой берег".

24 канал сообщал, что в Одессе в Ванном переулке близ ресторана "Арт-Шат" прогремел взрыв, в результате чего один человек пострадал, однако от дальнейшей госпитализации отказался.

Читайте также: Теракт в Северной Ирландии: опубликовано видео взрыва

По информации местного издания "Думская", это могла быть имитация покушения на известного одесского застройщика Олега Невзорова, который собственно проходил мимо заведения со своим знакомым.

Как рассказал начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин, по предварительным данным, сработало устройство, мощность которого составляет около 200 граммов в тротиловом эквиваленте, передает "Украинская правда".

По его словам, заряжена взрывчатка была или пиротехнической смесью, или порохом. В то же время взрыв был осуществлен радиоуправляемым устройством без поражающего элемента.

"Пострадавший получил касательное ранение деревянной щепкой. Открыто производство о покушении на умышленное убийство", – добавил Головин.

Кроме того, главный милиционер Одесской области отметил, что правоохранители имеют несколько рабочих версий относительно взрыва.

"Одна из версий связана с делом жилого комплекса "Золотой берег" – известного в городе долгостроя, на проблеме которого неоднократно подчеркивали общественные активисты", – констатировал руководитель ГУ ЧП в Одесской области.

Напомним, вечером 18 января в Сумах в Спасо-Преображенском кафедральном соборе раздался взрыв – ко входу в помещение неизвестные бросили пиротехническое средство для игры в страйкбол. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел во время вечернего праздничного богослужения.