По информации источника издания, теперь следствие должно выяснить, было ли взрывчатое вещество установлено в авто или его перевозили погибшие.
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Новые детали взрыва авто в Днепре
Для подтверждения или опровержения этой версии необходимо будет провести ряд экспертиз. Однако вероятно, взрывчатка находилась в салоне автомобиля, а не под днищем.
Характер травм, а также повреждения авто говорят в пользу этой версии,
– заявил источник.
В то же время другой собеседник назвал бредом предположения, что ветеран войны на Донбассе Алексей Кавлак мог бы перевозить взрывчатку: "Он занимался тактмедом, много лет был инструктором, помогал спасать жизни, а не наоборот".
Напомним, утром 15 сентября в Днепре взорвалось авто.
Взрыв автомобиля в Днепре: что известно
- Машина взорвалась на проспекте Богдана Хмельницкого. От ударной волны в соседнем доме выбило окна.
- В результате погибли 2 человека, которые находились в машине, – пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак.
- В полиции по факту взрыва открыли уголовное производство по статье о террористическом акте. Впоследствии стало известно, что расследование начала Служба безопасности.