Взрывчатка могла быть в салоне: СМИ рассказали новые детали смертельного взрыва в Днепре

В Днепре 15 сентября взорвался автомобиль, в результате чего погибли пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак. СМИ выяснили, что взрывчатка могла быть в салоне машины, а не под днищем.

По информации источника издания, теперь следствие должно выяснить, было ли взрывчатое вещество установлено ​​в авто или его перевозили погибшие.

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Новые детали взрыва авто в Днепре

Для подтверждения или опровержения этой версии необходимо будет провести ряд экспертиз. Однако вероятно, взрывчатка находилась в салоне автомобиля, а не под днищем.

Характер травм, а также повреждения авто говорят в пользу этой версии,

– заявил источник.

В то же время другой собеседник назвал бредом предположения, что ветеран войны на Донбассе Алексей Кавлак мог бы перевозить взрывчатку: "Он занимался тактмедом, много лет был инструктором, помогал спасать жизни, а не наоборот".

Напомним, утром 15 сентября в Днепре взорвалось авто.

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