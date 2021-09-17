Инцидент произошел днем 17 сентября. 64-летний мужчина бросил неизвестный взрывной предмет перед Renault, который как раз проезжал мимо его дома.
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Травмы получил 62-летний водитель легковушки
Этот автомобиль принадлежал соседу злоумышленника. Именно 62-летний водитель и получил легкие ранения. Также придется починить и автомобиль. Об инциденте сообщила пассажирка машины.
На место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. Полицейские допросили свидетелей происшествия и пострадавшего. Мужчину, который швырнул взрывчатку под соседскую машину, задержали.
Полиция начала уголовное производство
Правоохранители открыли уголовные производства за покушение на умышленное убийство и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.
Машина тоже была повреждена / Фото Нацполиции
Коротко о последних резонансных взрывах в Украине:
- В Днепре взрыв в автомобиле унес жизни двух человек – Дарьи Гречищевой и Алексея Кавлака.
- В Карпатах от взрыва на месте разжигания костра погибли двое туристов.
- В начале сентября прозвучал взрыв на сахарном заводе в Киевской области, пострадали несколько человек.
- В курортной Кирилловке на пляже нашли тайник с тротилом, гранатами и патронами.