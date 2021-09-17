Инцидент произошел днем ​​17 сентября. 64-летний мужчина бросил неизвестный взрывной предмет перед Renault, который как раз проезжал мимо его дома.

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Травмы получил 62-летний водитель легковушки

Этот автомобиль принадлежал соседу злоумышленника. Именно 62-летний водитель и получил легкие ранения. Также придется починить и автомобиль. Об инциденте сообщила пассажирка машины.

На место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. Полицейские допросили свидетелей происшествия и пострадавшего. Мужчину, который швырнул взрывчатку под соседскую машину, задержали.

Полиция начала уголовное производство

Правоохранители открыли уголовные производства за покушение на умышленное убийство и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.



Машина тоже была повреждена / Фото Нацполиции

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