"Взрывные и горячие подарки" в Киеве случился новый разгром лагеря ромов

Недавно в Киеве вблизи станции метро "Академгородок" представители организации "Немезида" совершили вооруженное нападение на лагерь ромов. По их словам, здесь располагалось около двадцати квартир этого нацменьшинства.

Об этом радикалы написали в соцсетях.

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По их словам, на ромский лагерь пожаловались местные жители.

"Животные по обычаю развели помойку и наркопритон, что совсем не устраивало местных жителей, которые привыкли гулять в лесу или рядом с детской площадкой. Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, мы решили устроить цыганам предупредительный визит, во время которого "угостили" их взрывными и горячими подарками. Во время визита нам удалось напугать вредителей и уничтожить несколько палаток, возле которых мы нашли горы шприцов, бутылок из-под алкоголя и медицинских препаратов. Конечно, в этом лагере-помойке разобраться трудно, но понятно, что по цыганским предпочтениям, наркотики и их распространение были одним из главным способом заработка", – уверяют молодые люди.

Кроме того, представители "Немезиды" отметили, что из-за проблем с камерой и законом они могут опубликовать лишь маленький видео-фрагмент, в котором "активисты "угощают" цыган взрывными подарками".

Фрагмент видео погрома лагеря ромов вблизи метро "Академгородок" в Киеве:

"Но вне камеры нам удалось прорваться в сердце лагеря и поджечь еще несколько палаток, угощая негодяев веселящим газом", – добавляют они.

Также радикалы обнародовали соответствующие фото.

Как себя характеризуют так называемые "активисты", название их организации происходит от имени древнегреческой богини-покровительницы общественного порядка, которая олицетворяла собой божественную кару, которая была особенно жестокой для тех, кто нарушал общественные и моральные порядки.

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"Улицы наших, украинских городов переполнены антисоциальными элементами. Немало людей сегодня отравлены либеральной пропагандой. Левая чума бушует в обществе Западного мира. На борьбу с ними снова становятся европейские народы. И в то время, когда нации, загнанные в ярмо неокоммунистического Европейского Союза, поднимают свои головы и становятся для борьбы, на улицы наших городов выходят те, кто хочет нас, украинцев, в это ярмо загнать", – отмечают молодые люди.

Как видно из описания, кроме коммунистической идеологии, они также выступают против полового равенства, антифашистского движения, антирелигиозной пропаганды, феминизма, либерализма, анархизма и тому подобное.

Напомним, что 6 июня в Киеве в национальном природном парке "Голосеевский" появился табор ромов. 7 июня представители националистических организаций заявили, что очистят Голосеевский парк от ромов, если те сами не уйдут оттуда в течение 24 часов. Впоследствии в организации заверили, что ромы добровольно покинули территорию парка и обошлось без инцидентов. Однако в полиции уверяют, что уже после этого на лагерь напали общественные активисты и разрушили его.



Следовательно, по факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство и расследуют происшествие по статье "Хулиганство".