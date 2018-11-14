Взрывоопасное ДТП в Киевской области: грузовик влетел в заполненный бензовоз

На трассе под Белой Церковью в Киевской области фура врезалась в бензовоз и пробила цистерну с горючим.

Авария произошла днем 14 ноября на трассе Белая Церковь – Сквира возле супермаркета, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Прибывшие на вызов выяснили, что водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с бензовозом.

В результате столкновения прицеп фуры сделал пробоину в цистерне бензовоза и из нее прямо на проезжую часть начало вытекать топливо.

Грузовик протаранил бензовоз в Киевской области / Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Чтобы не допустить возгорания, пожарные залили разлитый бензин пожарной пеной и организовали перекачку горючего в другую емкость.

Грузовик пробил цистерну бензовоза в ДТП на Киевщине / Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

К счастью, обошлось без пострадавших.

14 ноября в Киеве выпал первый снег, который спровоцировал в столице немало резонансных ДТП.