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      Взрывоопасное ДТП в Киевской области: грузовик влетел в заполненный бензовоз

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      Грузовик влетел в бензовоз на Киевщине
      Грузовик влетел в бензовоз на Киевщине / Пресс-служба ГСЧС

      На трассе под Белой Церковью в Киевской области фура врезалась в бензовоз и пробила цистерну с горючим.

      Авария произошла днем 14 ноября на трассе Белая Церковь – Сквира возле супермаркета, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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      Прибывшие на вызов выяснили, что водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с бензовозом.

      В результате столкновения прицеп фуры сделал пробоину в цистерне бензовоза и из нее прямо на проезжую часть начало вытекать топливо.

      Аварія ДТП вантажівка бензовоз

      Грузовик протаранил бензовоз в Киевской области / Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

      Чтобы не допустить возгорания, пожарные залили разлитый бензин пожарной пеной и организовали перекачку горючего в другую емкость.

      аварії ДТП вантажівка бензовоз

      Грузовик пробил цистерну бензовоза в ДТП на Киевщине / Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

      К счастью, обошлось без пострадавших.

      14 ноября в Киеве выпал первый снег, который спровоцировал в столице немало резонансных ДТП.

      Теги: Новости Киева Аварии и ДТП Новости Украины Белая Церковь Горючее
      Источник: 24 канал
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