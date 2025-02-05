Стрельба и подрывы в ТЦК происходят по всей стране: главное о последних инцидентах

В Украине в последнее время резко участились случаи вооруженных нападений на работников ТЦК или подрывы взрывных устройств возле этих учреждений. Что известно о массовых нападениях на ТЦК и СП по Украине.

В Украине резко участились случаи нападений на работников ТЦК и спланированных подрывов возле помещений ТЦК и СП. Главное о последних таких инцидентах рассказывает 24 Канал.

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Взрыв в Каменец-Подольском ТЦК

5 февраля, около 13:00, на территории Каменец-Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки прогремел взрыв. Территория оцеплена для обеспечения безопасности.

Сам подрывник, по словам главы Нацполиции Ивана Выговского, и стал единственной жертвой инцидента, однако еще 4 человека получили травмы.

На месте работают все соответствующие службы области. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются,

– сообщил Сергей Тюрин, председатель Хмельницкой ОГА.

"Только на этот год имеем уже 9 таких фактов. Последний – сегодня в 13.00 в Каменец-Подольском Хмельницкой области. Лицо подошло к контрольно-пропускному пункту ТЦК и СП с сумкой в руках. Попросила якобы передать передачу и в тот же миг произошел взрыв. Есть пострадавшие 4 человека. Лицо, которое совершало это преступление, погибло", – сообщил на брифинге в Киеве глава Нацполиции Иван Выговский.

Взрыв возле РТЦК в Павлограде

2 февраля, около 18:40, произошел взрыв возле помещения ТЦК в Павлограде Днепропетровской области. Там сдетонировал неустановленный предмет.

Известно об одном раненом. И, как сообщили в полиции журналистам, речь идет о военнослужащем. Его состояние легкое.

СБУ в течение суток задержала всех причастных. Злоумышленники – среди которых один – житель Павлограда, а двое – Одесской области – в поисках "легких заработков" в телеграмме попали на крючок российских спецслужб.

По инструкции от куратора житель Павлограда самостоятельно изготовил взрывное устройство и спрятал его в тайнике вблизи собственного дома. Установлено, что взрывчатка была начинена гвоздями и гайками для увеличения действия поражения во время детонации.

Другие двое агентов получили координаты тайника. Оттуда они забрали пакет со взрывчаткой и заложили ее вблизи здания ТЦК.

Фигуранты также установили напротив объекта скрытую камеру видеонаблюдения, которая должна была фиксировать последствия теракта.

Взрывчатку активировали через вызов мобильного телефона, так же как и в Ровно.

Правоохранители задержали фигурантов в своих квартирах, где они "залегли на дно" и ждали денег от оккупантов. Им всем грозит по 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала подрывников в Павлограде

Операция России с подрывом в Ровенском ТЦК

В ТЦК Ровно 1 февраля, в 16:15, произошел взрыв.

В результате этого погиб 1 человек – сам подрывник. Еще 8 человек получили ранения. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уточнил, что один из них в тяжелом состоянии.

СБУ выяснила, что террориста подготовила Россия. Им оказался 21-летний безработный житель Житомирской области. Он искал быстрого заработка в телеграмме, где его и нашли российские спецслужбы.

За денежное вознаграждение он должен был принести самодельную взрывчатку в Ровенский ТЦК. Ее он замаскировал под туристический рюкзак.

Активация устройства осуществлялась через мобильный телефон, к которому имели доступ россияне. Другое устройство для подрыва было у террориста в руках, когда тот заходил в здание ТЦК.

С помощью камеры телефона работники российских спецслужб зафиксировали, когда агент зашел со взрывчаткой в помещение и сразу активировали СВУ через вызов. В результате происшествия террорист погиб на месте. Таким образом россияне не только провели операцию, но и устранили свидетеля.

В Полтавской области застрелили работника ТЦК

В Пирятине Полтавской области убили работника ТЦК во время сопровождения военнообязанных в 199 учебный центр.

В какой-то момент неизвестный мужчина в балаклаве и пиксельных штанах целенаправленно подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП и, угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать ему оружие. Сотрудник ТЦК отказал мужчине, из-за чего тот разгневался и выстрелил.

Затем он забрал у него оружие и убежал с еще одним мужчиной.

Старший команды сразу же оказал неотложную помощь, вызвал скорую раненому. Врачи пытались реанимировать его, но их попытки не дали результата.

Полицейские выяснили, что военные перевозили военнообязанных в сопровождении двух работников ТЦК и СП. Когда транспортное средство остановилось на АЗС, неизвестный мужчина внезапно произвел выстрел из ружья в военного Полтавского РТЦК, завладел его автоматом и скрылся с места совершения преступления вместе с сообщником,

– отметили в областной полиции.

Нападающий был знакомым одного из мобилизованных мужчин. В тот день он таким способом пытался спасти его от призыва в армию.

Удалось установить, что вероятный убийца – житель Полтавщины 1984 года рождения. Его сообщник 1988 года рождения приехал из Полтавы. В ходе проведения неотложного обыска следователи изъяли у мужчины оружие. Фигурантам дела будут избирать меру пресечения. Убийце военного грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Реакция власти и военных

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский эти события назвал позорными актами насилия.

Рассчитываем на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Виновные должны понести заслуженное наказание,

– написал Головко.

По словам Сырского, в Вооруженных Силах делают все, чтобы во время мобилизационных мероприятий не допускать случаев нарушения прав человека.

"Сухопутные войска пытаются преодолевать имеющиеся проблемы в работе ТЦК, исправлять ошибки, работают над улучшением качества работы ТЦК. Впрочем, общегосударственное дело защиты Украины невозможно без всенародной поддержки армии и уважения к военнослужащим", – подчеркнул Сырский.

Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что за подрывами возле помещений ТЦК и СП, покушениями на убийство полицейских стоят российские спецслужбы. Их цель – дестабилизировать ситуацию в украинском обществе на негативном отношении к Силам безопасности и обороны.

"На выходных зафиксировали факт, когда преступники звонят на линии 102, делают ложный вызов, говорят, что в помещении происходит какое-то преступление, кого-то удерживают, и там заложена взрывчатка. Все полицейские еще с прошлого года ориентированы на то, что РФ конкретно охотятся за всеми силами безопасности и обороны, в том числе в полицейским, в том числе за ТЦК в СП", – подчеркнул он.

Так, в одной из квартир взрывчатка замаскировали под детскую игрушку.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что за операциями против военных, а также за подрывами ТЦК стоят структуры ГРУ и ФСБ России.

Параллельно с этим усиливается и медийная кампания, которая длится с 2022 года, но особенно большие усилия по подрыву мобилизации и вливания в медийную часть (блогеры, боты, соцсети) россияне вкладывают с 2024 года,

– говорится в заметке лейтенанта.

Командующий Сухопутных войск Драпатий отреагировал на убийство работника ТЦК на Полтавщине. В сети он заявил, что убийства военных в тылу – это красная линия, которую нельзя пересекать.

"Нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК. Молниеносная и жесткая реакция власти – единственно возможная в ситуации произвола против военных. Без справедливого наказания убийц, злопыхателей и предателей, мы получим еще больше убитых в тылу побратимов. В других городах. В других кварталах. На заправках, в супермаркетах, в подъездах, на улицах, которые мы называем именами Героев", – подчеркнул Драпатий.

Пренебрежение к человеку в пикселе начинается там, где заканчивается достоинство. Мы обязаны уважать тех, кто взял в руки оружие и ценой собственной жизни защищает наши города, людей в них, границы, небо и землю, наше государство, наш флаг, наш дом,

– добавил командующий Сухопутных войск.