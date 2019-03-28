Взрывы и пожар в Кропивницком: стали известны герои-спасатели, которые попали в больницу

Пожар в Кропивницком, вспыхнувший после взрывов возле газовой заправки, тушили Константин Назаренко и Ярослав Жаботинский. Спасатели получили серьезные ожоги и попали в больницу.

Что известно о взрывах и пожаре в Кропивницком?

27 марта вечером на автостоянке в Кропивницком возле газовой заправки прогремело до 7 взрывов, после которых вспыхнул пожар. Это взорвались емкости с газом на газовозах. В домах жителей города и здании школы взрывной волной выбило окна, несколько микрорайонов остались без света.

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В результате инцидента пострадали 4 человека. Двумя из них оказались пожарные Назаренко и Жаботинский. Хотя пожар удалось потушить, пламя все же уничтожило 18 автомобилей.

Смотрите видео взрывов и пожара в Кропивницком:

Какая причина взрывов?

В прокуратуре говорят, что масштабные взрывы прогремели из-за нарушения техники безопасности при перевозке и перекачке газа между автоцистернами. Полиция уже открыла по этому факту уголовное дело и проводит расследование.

Что известно о героях-спасателях?

Ярослав Жаботинский – 29-летний старший лейтенант, а Константин Назаренко – 45-летний подполковник. Оба получили ожоги первой и второй степеней тяжести и находятся в состоянии средней тяжести в больнице.

Именно они придут на помощь, когда ты будешь в беде! Скромно, без пафоса, и лишних телодвижений, вытащат тебя с огня. Шагнут в ад и обратно...,

– написал в Facebook украинский десантник Евгений Жуков с позывным "Маршал".