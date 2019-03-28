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      Взрывы и пожар в Кропивницком: стали известны герои-спасатели, которые попали в больницу

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      Спасатели, которые потушили страшный пожар после взрывов в Кропивницком, и попали в больницу
      Спасатели, которые потушили страшный пожар после взрывов в Кропивницком, и попали в больницу / Коллаж 24 канала

      Пожар в Кропивницком, вспыхнувший после взрывов возле газовой заправки, тушили Константин Назаренко и Ярослав Жаботинский. Спасатели получили серьезные ожоги и попали в больницу.

      Что известно о взрывах и пожаре в Кропивницком?

      27 марта вечером на автостоянке в Кропивницком возле газовой заправки прогремело до 7 взрывов, после которых вспыхнул пожар. Это взорвались емкости с газом на газовозах. В домах жителей города и здании школы взрывной волной выбило окна, несколько микрорайонов остались без света.

      Смотрите также: Большое пожарище: фото автостоянки после пожара и взрывов в Кропивницком

      В результате инцидента пострадали 4 человека. Двумя из них оказались пожарные Назаренко и Жаботинский. Хотя пожар удалось потушить, пламя все же уничтожило 18 автомобилей.

      Смотрите видео взрывов и пожара в Кропивницком:

      Какая причина взрывов?

      В прокуратуре говорят, что масштабные взрывы прогремели из-за нарушения техники безопасности при перевозке и перекачке газа между автоцистернами. Полиция уже открыла по этому факту уголовное дело и проводит расследование.

      Что известно о героях-спасателях?

      Ярослав Жаботинский – 29-летний старший лейтенант, а Константин Назаренко – 45-летний подполковник. Оба получили ожоги первой и второй степеней тяжести и находятся в состоянии средней тяжести в больнице.

      Именно они придут на помощь, когда ты будешь в беде! Скромно, без пафоса, и лишних телодвижений, вытащат тебя с огня. Шагнут в ад и обратно...,
      – написал в Facebook украинский десантник Евгений Жуков с позывным "Маршал".

       

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      Теги: Новости Украины Взрыв Пожар Новости Кропивницкого Чрезвычайное происшествие ГСЧС
      Источник: 24 канал
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