Взрывы на президентских выборах в Афганистане: пятеро погибших, 37 ранены

В результате взрывов возле избирательных участков в Афганистане погибли по меньшей мере пять человек. Все они работники правоохранительных органов. Еще 37 мирных жителей получили ранения.

Информационное агентство AFP, ссылаясь на данные службы безопасности страны, сообщило, что в день выборов было осуществлено 68 нападений на избирательные участки, большинство из которых удалось отбить.

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Ответственность за нападения взяла на себя радикальная группировка "Талибан", которая не признает легитимность афганского правительства. Накануне выборов талибы объявили о намерении сорвать процесс и призвали граждан не идти на избирательные участки.

В заявлении талибов говорится, что они провели сотни атак на "фальшивые выборы", организованные кабульской "марионеточной администрацией".

28 сентября в Афганистане проходили выборы президента. Для участия в голосовании зарегистрировались около 9 миллионов граждан. Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (17:30 по Киеву).

Наблюдатели сообщили о низкой явке избирателей, в том числе, из-за страха перед атаками талибов. Первые взрывы на участках прогремели практически сразу после их открытия.

В выборах принимают участие 15 кандидатов. Фаворитами называют действующего президента Ашрафа Гани, который баллотируется на второй срок, и главу правительства Абдуллу Абдуллу.

Результаты выборов должны объявить до 19 октября. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, 23 ноября состоится второй тур.