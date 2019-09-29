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      Взрывы на президентских выборах в Афганистане: пятеро погибших, 37 ранены

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      Ответственность за атаки взяли на себя радикалы "Талибана"
      Ответственность за атаки взяли на себя радикалы "Талибана" / AFP

      В результате взрывов возле избирательных участков в Афганистане погибли по меньшей мере пять человек. Все они работники правоохранительных органов. Еще 37 мирных жителей получили ранения.

      Информационное агентство AFP, ссылаясь на данные службы безопасности страны, сообщило, что в день выборов было осуществлено 68 нападений на избирательные участки, большинство из которых удалось отбить.

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      Ответственность за нападения взяла на себя радикальная группировка "Талибан", которая не признает легитимность афганского правительства. Накануне выборов талибы объявили о намерении сорвать процесс и призвали граждан не идти на избирательные участки.

      В заявлении талибов говорится, что они провели сотни атак на "фальшивые выборы", организованные кабульской "марионеточной администрацией".

      28 сентября в Афганистане проходили выборы президента. Для участия в голосовании зарегистрировались около 9 миллионов граждан. Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (17:30 по Киеву).

      Наблюдатели сообщили о низкой явке избирателей, в том числе, из-за страха перед атаками талибов. Первые взрывы на участках прогремели практически сразу после их открытия.

      В выборах принимают участие 15 кандидатов. Фаворитами называют действующего президента Ашрафа Гани, который баллотируется на второй срок, и главу правительства Абдуллу Абдуллу.

      Результаты выборов должны объявить до 19 октября. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, 23 ноября состоится второй тур.

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Афганістан Взрыв
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