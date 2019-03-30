Взрывы в Кропивницком: инженеру, который пытался сбежать из страны, присудили домашний арест

Ночной домашний арест до 28 мая, с 20:00 до 7:00 – такую меру пресечения назначил Кировский суд Кропивницкого главному инженеру ООО "Элан-Ви" Александру Слюсарю. Его подозревают в нарушении правил безопасности, которые привели к взрывам возле газовой заправки 27 марта.

Прокуратура требовала для подозреваемого Слюсаря назначить меру пресечения в виде содержания под стражей. Но суд решил иначе и назначил лишь домашний арест, к тому же – ночной. Об этом сообщили в CBN.

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Директор ООО "Элан-Ви" – второй подозреваемый и непосредственный участник происшествия, приведшего ко взрывам. Он сейчас находится в больнице, меру пресечения ему суд будет избирать в понедельник, 1 апреля. А вот инженера Александра Слюсаря задержали, когда он пытался сбежать из Украины.

Что происходило и как выглядело место чрезвычайной ситуации: смотрите фото

Что случилось в Кропивницком

27 марта возле газовой заправки прогремели семь взрывов и вспыхнул пожар. Взорвались емкости с газом на газовозах на автостоянке. В некоторых квартирах взрывной волной выбило окна. Несколько микрорайонов города остались без света, а также были проблемы с мобильной связью. Пожар охватил 200 квадратных метров, уничтожил 18 автомобилей.

Фото и видео с места чрезвычайной ситуации в Кропивницком – смотрите в материале 24 канала

28 марта в прокуратуре рассказали, что инцидент в Кропивницком произошел на прилегающей к территории газовой заправки и не связан с ее деятельностью. Масштабные взрывы прогремели из-за нарушения техники безопасности во время перевозки и перекачки газа между автоцистернами.

Утренние фото последствий пожара в Кропивницком – смотрите здесь

Поэтому 29 марта прокуратура Кировоградской области объявила подозрение двум лицам из-за взрывов и масштабного пожара, которые произошли на одной из автостоянок в Кропивницкому – руководителю ООО "Элан-Ви" и главному инженеру этого предприятия.

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Видео масштабного пожара в Кропивницком: