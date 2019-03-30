00:18
31 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА

      Взрывы в Кропивницком: инженеру, который пытался сбежать из страны, присудили домашний арест

      65 Читати новину українською
      Взрывы и пожар в Кропивницком
      Взрывы и пожар в Кропивницком / Фото из открытых источников

      Ночной домашний арест до 28 мая, с 20:00 до 7:00 – такую меру пресечения назначил Кировский суд Кропивницкого главному инженеру ООО "Элан-Ви" Александру Слюсарю. Его подозревают в нарушении правил безопасности, которые привели к взрывам возле газовой заправки 27 марта.

      Прокуратура требовала для подозреваемого Слюсаря назначить меру пресечения в виде содержания под стражей. Но суд решил иначе и назначил лишь домашний арест, к тому же – ночной. Об этом сообщили в CBN.

      Читайте также: Вонь, кровавые почвы и реки: что оставили после себя "Гаврилівські курчата" и почему дело закрыто

      Директор ООО "Элан-Ви" – второй подозреваемый и непосредственный участник происшествия, приведшего ко взрывам. Он сейчас находится в больнице, меру пресечения ему суд будет избирать в понедельник, 1 апреля. А вот инженера Александра Слюсаря задержали, когда он пытался сбежать из Украины.

      Что происходило и как выглядело место чрезвычайной ситуации: смотрите фото

       

       

      Что случилось в Кропивницком

      27 марта возле газовой заправки прогремели семь взрывов и вспыхнул пожар. Взорвались емкости с газом на газовозах на автостоянке. В некоторых квартирах взрывной волной выбило окна. Несколько микрорайонов города остались без света, а также были проблемы с мобильной связью. Пожар охватил 200 квадратных метров, уничтожил 18 автомобилей.

      Фото и видео с места чрезвычайной ситуации в Кропивницком – смотрите в материале 24 канала

      28 марта в прокуратуре рассказали, что инцидент в Кропивницком произошел на прилегающей к территории газовой заправки и не связан с ее деятельностью. Масштабные взрывы прогремели из-за нарушения техники безопасности во время перевозки и перекачки газа между автоцистернами.

      Утренние фото последствий пожара в Кропивницком – смотрите здесь

      Поэтому 29 марта прокуратура Кировоградской области объявила подозрение двум лицам из-за взрывов и масштабного пожара, которые произошли на одной из автостоянок в Кропивницкому – руководителю ООО "Элан-Ви" и главному инженеру этого предприятия.

      Обратите внимание: Взрыв на АЗС в Кропивницкому: чему должен научить этот случай украинцев?

      Видео масштабного пожара в Кропивницком:

       

      blog_ava
      Памятка избирателю на выборы Украины: как голосовать и какие документы брать с собой
      30 марта
      2757
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Пожар Взрыв Судьи Криминальные новости Новости Кропивницкого
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 30 марта
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 марта: День тишины перед выборами и смертельное ДТП с нацгвардейцами в Одессе
      30 марта , 22:18 Главные новости 30 марта: День тишины перед выборами и смертельное ДТП с нацгвардейцами в Одессе
      236
      Письмо из Луганска: ужасная и беспомощная жизнь стариков
      30 марта , 22:00 Письмо из Луганска: ужасная и беспомощная жизнь стариков
      Ольга Черненко 503
      Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды
      30 марта , 19:35 Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды
      Яніна Ткачук 3699
      На війні відсутня мораль: яку тактику використовує підступний ворог і як звести її нанівець?
      30 марта , 19:00 На війні відсутня мораль: яку тактику використовує підступний ворог і як звести її нанівець?
      Повернись живим 621
      Сморід, криваві ґрунти і ріки: що залишили по собі "Гаврилівські курчата" і чому справу закрито
      30 марта , 18:00 Сморід, криваві ґрунти і ріки: що залишили по собі "Гаврилівські курчата" і чому справу закрито
      Тетяна Мартинюк 569
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      В крымский сафари-парк выпустили полсотни львов
       22 апреля 2013 , 09:04
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Honda Civic "на бляхах" - слава былой надежности
       19 августа 2018 , 09:28
      Лидер Динамо стал приоритетной целью для итальянского гранда
       28 декабря 2018 , 08:24
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук