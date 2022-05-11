В сообщении издания отметили, что такой ход очевидный сигнал о долгосрочной преданности Post в освещении войны России против Украины. Отмечается, именно война в Украине будет оставаться главной историей 2022 года.

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Редактор иностранных дел Дуглас Джель рассказал, что газета Washington Post на протяжении многих месяцев посвящала большое количество ресурсов для освещения эскалации вражеских войск на российской границе Украины. Но сейчас продолжает сообщать читателям о военном вторжении России на территорию Украины.

Когда война вступит в затяжную фазу, бюро позволит нам вести интенсивное информирование непосредственно с мест событий и гарантировать, что мы будем продолжать обеспечивать отличную и авторитетную журналистику, на которую рассчитывают читатели по всему миру.

– отметил Джель.

Что известно об Изабель Хуршудян и Максе Бераке

Изабель Хуршудян – бывшая корреспондент московского бюро Washington Post. С января она неустанно делает репортажи из Украины.

Макс Берак – бывший глава бюро столицы Кении Найроби. Мужчина уже два месяца работает в Украине.

Изабель Хуршудян и Макс Берак / фото Washington Post

Их задачей будет руководить украинской командой, состоящей из репортера Дэвида Штерна, а также приезжающих на ротации корреспондентов, фотографов и видеожурналистов.

Главная цель создания нового бюро Washington Post в Киеве

Как отмечают в сообщении издания, основной задачей газеты является расширенное освещение событий, связанных с войной в Украине, а также круглосуточное обновление новостей на сайте Post и в Telegram-канале. Они стремятся заполнять информационную базу только проверенными материалами из мест событий.

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