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      Washington Post о выборах в Украине: представьте себе политическую версию шоу "Холостяк"

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      В Украине граница между политикой и шоу окончательно стерта, – Washington Post
      В Украине граница между политикой и шоу окончательно стерта, – Washington Post / Фото из открытых источников

      Граница между политикой и реалити-шоу становится все менее заметной во всем мире, однако в Украине она исчезла окончательно. Однако поиски жены кандидата в президенты Игоря Шевченко еще могут конкурировать в дерзости с политическими амбициями комедийного актера Владимира Зеленского

      Кандидат в президенты Игорь Шевченко буквально превратил свою кампанию на шоу о свиданиях – представьте себе политическую версию шоу "Холостяк", пишет Washington Post.

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      Автор отмечает, что "политически-романтическая программа" Шевченко имеет очень откровенное и в то же время претенциозное название: "Хочешь стать женой президента?". Это соответствует концепции популярного реалити-шоу.

      Однако это не самый дерзкий выпад в президентской гонке этого года. Так, одним из лидеров опросов является комедийный актер Владимир Зеленский, "единственный политический опыт которого заключается лишь в том, что он играл президента Украины в телесериале".

      Еще одним из скандальных моментов издание называет регистрацию кандидатуры Юрия Тимошенко, цель которого, по идее, отобрать часть голосов у Юлии Тимошенко.

      Однако "романтическая" предвыборная кампания Шевченко не вызвала осуждение со стороны групп, отстаивающих права женщин. Впрочем, глава Украинского форума в Королевском институте международных отношений в Лондоне Арина Лутцевич прокомментировала, что в Украине чувствительность к таким вопросам ниже.

      Поэтому я подумала, что это даже гениально. Это игра на близости к избирателю. Нет барьера между политикой и личной жизнью. В Украине политические элиты недостижимы. Это попытка сократить это разделение,
      – добавила она.

      Несмотря на это, издание замечает, что у Шевченко нет серьезных шансов одержать победу. Опросы говорят, что его поддерживают менее 1% избирателей. Однако, шоу все же принесло ему пользу, ведь в политическом поле о нем почти никто не слышал.

      Основное о выборах:

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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Игорь Шевченко СМИ
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