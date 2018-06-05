macOS Mojave, watchOS 5 и tvOS 12: обзор презентации софта от Apple

Вчера, 4 июня, компания Apple на WWDC 2018 презентовала, кроме обновленной iOS 12, также операционные системы для "умных" часов, телевизионной приставки и компьютеров Mac. Часы порадуют всех поклонников активного образа жизни новой watchOS 5 , Apple TV 4K получил объемное звучание благодаря tvOS 12, а на macOS Mojave появится темная тема и перенос приложений для iOS.

Обзор нового софта от Apple:

watchOS 5

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В watchOS 5 акцент сделан на активном образе жизни. В новой функции "Соревнование" владелец Apple Watch может соревноваться с друзьями, например, кто движется больше в течение дня. Можно бросать вызовы друзьям, после чего вам дается семь дней, чтобы выполнить задание, например, пройти пешком 10 километров или проехать на велосипеде. Кроме того, добавлены новые режимы тренировок, например, йога и пеший туризм.



Apple представила новую операционную систему для Apple Watch



Вы сможете заниматься йогой с Apple Watch

Часы научились самостоятельно определять, когда и каким видом спорта вы начали заниматься, а также фиксируют окончание тренировки. Кроме того, часы могут анализировать прошлую активность.

В Apple Watch появился режим "Рация". Можно связаться с пользователем, который тоже носит часы, и общаться в непрерывном режиме.



Вы сможете коммуницировать с другими пользователями с помощью Apple Watch



Apple представила Walkie-Talkie на смарт-часах

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Чтобы активировать Siri, больше не нужно произносить стартовую фразу "Эй, Siri". Достаточно поднять руку с часами и начать говорить. Представленные в iOS 12 ярлыки для Siri будут доступны и на Apple Watch. Обновился и набор приложений, созданных специально для часов. В том числе были анонсированы "Подкасты" для Apple Watch. Все сообщения будут группироваться для удобства пользователей.



Новая операционная система упрощает диалоги с Siri



Также на Apple Watch будут поддерживаться приложения iOS

Адаптировали веб-браузинг для маленького экрана часов – теперь получать контент можно и на Apple Watch, сохраняя при этом читабельность текста.



На Apple Watch можно будет смотреть видео

Сторонние приложения для часов теперь могут проигрывать музыку. Это удобно для прослушивания аудиокниг и интернет-радио. Также появилась возможность кастомизации центра управления.

tvOS 12

Следующим анонсом стало обновление функций прошлогодней приставки Apple TV 4K. Теперь пользователям доступна технология объемного звучания Dolby Atmos. Все купленные фильмы получат бесплатное обновление до Dolby Atmos.



Apple TV 4K будет поддерживать технологию Dolby Atmos

Напомним, что годом ранее весь контент в магазине фильмов получил бесплатное обновление до 4K. А функция Zero Sign-On максимально облегчает процесс установки телевизионной приставки – достаточно просто подключить приставку, и система автоматически подключит все ваши сервисы.



Apple расширила магазин фильмов

Также анонсировали больше сотни новых каналов с оригинальным контентом.



Для tvOS 12 появиться больше 100 новых каналов

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macOS Mojave

Грандиозным анонсом стала презентация macOS Mojave – следующего поколения настольной операционной системы от Apple. Стоит отметить, что Мохаве – пустыня на юго-западе Соединенных Штатов Америки.



Apple презентовала macOS Mojave

Главным новшеством системы стала долгожданная темная тема. Это касается не только оформления рабочего стола, но и всех штатных приложений для macOS.

В зависимости от времени суток рабочий стол будет динамично менять оформление. Для тех пользователей, у кого царит творческий беспорядок на рабочем столе, была внедрена функция автоматического объединения файлов по дате, тегам и другим общим признакам.



В macOS Mojave будет доступна темная тема

Для удобного просмотра файлов предлагается режим увеличенного превью в Finder. Там же можно посмотреть EXIF-данные. Из нескольких файлов с изображениями можно создать единый PDF-документ. Внутри него можно одним кликом добавить на каждое изображение водяной знак для добавления в сетевые банки изображений и защиты интеллектуальной собственности. На документы можно будет ставить собственную подпись, которую вы заранее сохраните.



Apple изменила вид рабочего стола



Новые функции в macOS Mojave

При создании скриншотов в правом нижнем углу рабочего стола появляется превью с инструментарием для быстрого редактирования полученного изображения. Здесь же можно быстро запустить запись видео с рабочего стола, в том числе небольшого фрагмента.



Apple изменила функции скриншотов



В macOS Mojave можно будет записывать видео с экрана

Функция Continuity Camera позволяет быстро делать снимки на камеру iPhone и немедленно отправлять изображения на MacBook. Кроме того, на них можно наложить анимодзи и эффекты.



Представили новое приложение Continuity Camera

В Apple macOS Mojave появится приложение "Новости" с персонализированной подборкой инфоприводов из доверенных источников. Из приложения "Диктофон" можно быстро пересылать записи для добавления в любую программу на macOS, а в HomeKit – дистанционно управлять умной техникой.



macOS будет взаимодействовать с HomeKit

Важные изменения коснулись и безопасности в macOS. Одно из важнейших нововведений включает обязательный запрос доступа к камере и микрофону от сторонних программ. macOS Mojave шифрует компьютер для защиты пользователей от назойливой сетевой рекламы. Кроме того, плагины и программы будут разделены по уровню доверия. Каждая из них получит разный доступ к отпечатку пальцев, чтобы исключить взлом и утечки.



В macOS Mojave большое внимание уделили безопасности



Теперь ваши даннные в полной безопасности

В macOS Mojave появится совершенно новый Mac App Store. Apple полностью изменила дизайн магазина и предложила разделение всех программ по вкладкам. Особое внимание при разработке нового магазина было уделено информативным скриншотам приложений и ленте с отзывами.



Презентовали новый дизайн магазина в macOS Mojave

Кроме того, со сцены объявили, что Microsoft Office 365 станет доступен на macOS Mojave позже в этом году.

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Бета-версия каждой из представленных ОС станет доступна уже сегодня, а все пользователи получат финальные версии осенью.

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