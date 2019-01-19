WBA обязала Ломаченко провести защиту титула и назвала соперника

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала чемпиона в легком весе Василия Ломаченко провести защиту титула против британца Энтони Кроллы.

Представители обеих сторон были уведомлены о промоутерских торгах, которые пройдут в офисах WBA в Панама-Сити под руководством Аурелио Фиенго, сообщает BoxingScene.

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Торги состоятся в понедельник, 4 февраля. Минимальная сумма ставки – 150 тысяч долларов, а распределение от общего гонорара составит 75% для Ломаченко и 25% для Кроллы.

Ломаченко является чемпионом по версии WBA с мая прошлого года, когда он нокаутировал чемпиона Хорхе Линареса, поднявшись в весе.

Кролла был чемпионом WBA в 2015-2016 годах. Он уступил поясом как раз Линаресу в сентябре 2016 года, после чего проиграл и в реванше. После этого британец выиграл 3 боя подряд, чем заслужил титульный шанс.

Ранее промоутер украинца Боб Арум сообщил, что Ломаченко вернется в ринг в апреле. Он будет драться с обладателем титула IBF в Лос-Анджелесе. А летом Арум хочет провести бой с Кроллой в Великобритании.

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