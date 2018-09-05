WBA обязывает Усика договориться о бое с россиянином Лебедевым

Команды Александра Усика и Дениса Лебедева должны договориться о поединке до третьего, максимум четвертого октября 2018 года.

Александру Усику уже выбрали следующего соперника. Украинский абсолютный чемпион в крузервейте должен будет провести защиту титула WBA.

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Всемирная боксерская ассоциация обязывает украинца начать переговоры о бое с претендентом россиянином Денисом Лебедевым. Об этом сообщает промоутер соперника Александра Усика, ведь по правилам "чемпион в отпуске", которым и является россиянин, должен провести поединок с победителем Всемирной боксерской суперсерии.

Денис Лебедев

Договориться о бое Усика с Лебедевым стороны должны до 3 или 4 октября.

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