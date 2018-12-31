WBA признала бой Василия Ломаченко лучшим в 2018 году

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала поединок между украинцем Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом лучшим в 2018 году.

В ночь с 12 на 13 мая в Нью-Йорке Ломаченко победил венесуэльского боксера и стал обладателем чемпионского титула WBA в легком весе.

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"Этот матч был избран благодаря классу обоих бойцов, которые показали отличную технику, скорость и мощность в ринге", – говорится на официальном сайте WBA.

Отметим, что в другом своем бою в 2018 году Ломаченко единогласным решением судей победил пуэрториканца Хосе Педраса и объединил титулы WBA и WBO в легком весе.

Напомним, что отец и тренер боксера – Анатолий Ломаченко – стал тренером года по версии издания Sports Illustrated.

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