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      WebPromoExperts PPC Day: восьмая ежегодная онлайн-конференция по контекстной рекламе

      15 Читати новину українською
      PPC Day
      PPC Day

      Хотите узнать, как извлекать максимальный эффект из рекламы и как не потратить бюджет впустую?

      14 декабря Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts организует ежегодную онлайн-конференцию PPC Day, которая посвящену одному из наиболее эффективных и динамичных способов продвижения товаров и услуг в сети – контекстной рекламе.

      Представителей таких крупнейших компаний, как Busfor.ua, MOYO.ua, WebPromo, LivePage, UaMaster, Sotnik, Inweb, TestFort, Newage, Content Avenue, Comfy и другие разберут кейсы и познакомят вас с лучшими инструментами оптимизации и контроля бюджета рекламных кампаний.

      Что вас ожидает в этот раз?

      • 8 часов полезной насыщенной информации;
      • 15 получасовых докладов, построенных на основе разборов реальных кейсов;
      • онлайн-общение в чате и возможность задать вопросы спикеру в прямом эфире;
      • бонусы, плюшки от организаторов и партнеров.

      Конференция будет особенно полезной, если вы:

      • владелец малого или среднего бизнеса, который хочет понять, как эффективно распределять бюджет на контекст;
      • интернет-маркетолог, который хочет быть в тренде и знать обо всех инструментах контекстной рекламы;
      • PPC-специалист, который хочет получить самую свежую и полезную информацию отрасли комплексно;
      • менеджер проектов, который хочет разобраться, как правильно работать с самым эффективным инструментом продаж онлайн.

      Как попасть на конференцию?

      Участие в онлайн-конференции бесплатное, вам всего лишь нужно зарегистрироваться. А чтобы не упустить самое важное и иметь возможность изучить все до мелочей - приобретайте доступ к записям и презентациям. Кстати, сейчас у вас есть отличная возможность сэкономить и приобрести запись по стартовой цене. Не упустите шанс!

      Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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