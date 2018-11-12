WebPromoExperts PPC Day: восьмая ежегодная онлайн-конференция по контекстной рекламе

Хотите узнать, как извлекать максимальный эффект из рекламы и как не потратить бюджет впустую?

14 декабря Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts организует ежегодную онлайн-конференцию PPC Day, которая посвящену одному из наиболее эффективных и динамичных способов продвижения товаров и услуг в сети – контекстной рекламе.

Представителей таких крупнейших компаний, как Busfor.ua, MOYO.ua, WebPromo, LivePage, UaMaster, Sotnik, Inweb, TestFort, Newage, Content Avenue, Comfy и другие разберут кейсы и познакомят вас с лучшими инструментами оптимизации и контроля бюджета рекламных кампаний.

Что вас ожидает в этот раз?

8 часов полезной насыщенной информации;

15 получасовых докладов, построенных на основе разборов реальных кейсов;

онлайн-общение в чате и возможность задать вопросы спикеру в прямом эфире;

бонусы, плюшки от организаторов и партнеров.

Конференция будет особенно полезной, если вы:

владелец малого или среднего бизнеса, который хочет понять, как эффективно распределять бюджет на контекст;

интернет-маркетолог, который хочет быть в тренде и знать обо всех инструментах контекстной рекламы;

PPC-специалист, который хочет получить самую свежую и полезную информацию отрасли комплексно;

менеджер проектов, который хочет разобраться, как правильно работать с самым эффективным инструментом продаж онлайн.

Как попасть на конференцию?

Участие в онлайн-конференции бесплатное, вам всего лишь нужно зарегистрироваться. А чтобы не упустить самое важное и иметь возможность изучить все до мелочей - приобретайте доступ к записям и презентациям. Кстати, сейчас у вас есть отличная возможность сэкономить и приобрести запись по стартовой цене. Не упустите шанс!

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo.

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